PSG Mercato : Pochettino veut partir, accord proche avec Conte ?

Publié par JEAN-LUC D le 30 mai 2021 à 18:25

La grosse rumeur lâchée mardi par le journal anglais The Sun prend de l’épaisseur. Nommé en janvier passé en remplacement de Thomas Tuchel (vainqueur de l'Uefa Champions League avec Chelsea), Mauricio Pochettino pourrait déjà quitter le PSG. Pour lui succéder, Antonio Conte est le grand favori de la direction du club de foot de la capitale.

Mauricio Pochettino a demandé à quitter le PSG

C’est la grosse bombe du jour. D’après les toutes dernières informations de Goal, Mauricio Pochettino a informé la direction du Paris Saint-Germain de sa décision de quitter ses fonctions d’ entraîneur cet été. La version espagnole du média sportif explique en effet que l’ancien défenseur central est le grand favori dans l’esprit de Florentino Pérez pour prendre la place de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid. En Angleterre, Daniel Levy, le président de Tottenham, a lui aussi lancé les manœuvres pour le rapatrier à Londres où il aura la mission de hisser l'équipe au niveau de Manchester City, Manchester United, Liverpool et Chelsea. Pas en bons termes avec Leonardo, directeur sportif du PSG, Pochettino aurait clairement demandé son départ à sa hiérarchie.

La Gazzetta dello Sport confirme la tendance pour l’avenir du coach argentin, mais assure que ce sont les hautes autorités qatariennes du PSG qui veulent se séparer de l’ancien joueur du club à qui il est reproché la perte du titre de champion de France cette saison au profit du LOSC. D’ailleurs, l'ex-milieu de terrain, Leonardo, a d’ores et déjà lancé des négociations avec Antonio Conte pour lui confier l’équipe première du principal club de football de Paris.

Mercato PSG : décision imminente pour Antonio Conte ?

Selon les révélations de Calciomercato, le PSG et Antonio Conte sont déjà en contact et discutent d’une éventuelle collaboration en cas de départ de Mauricio Pochettino. Libre depuis son départ à l’amiable de la tête de l'équipe première de l’Inter Milan et le sacre en Serie A, l’entraîneur italien est également associé à Tottenham et au Real Madrid qui veut reprendre le titre à l’Atlético Madrid dès la saison prochaine. Le site transalpin indique toutefois qu’Antonio Conte est favorable à une arrivée sur le banc du Paris SG. Les deux parties veulent même boucler l’affaire avant le début de l’Euro. Un accord pourrait donc être annoncé entre le PSG et Conte dès la semaine prochaine.

À noter que le compatriote de Lionel Messi a dirigé 33 matches depuis le banc parisien. Il a enregistré 22 victoires, 4 matchs nuls et 7 défaites. Les décideurs du club parisien doivent trouver son niveau moins élevé que celui de Thomas Tuchel qui vient de remporter la Ligue des champions avec les Blues.