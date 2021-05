PSG Mercato : Mise au point du clan Hakimi sur son avenir

Publié par Ange A. le 30 mai 2021 à 23:30

Juste un an après son transfert à l’Inter Milan, Achraf Hakimi est annoncé sur le départ. Son nom est associé avec insistance au Paris Saint-Germain. Agent du latéral marocain, Alejandro Camano s’est confié sur la situation actuelle de son protégé.

Alejandro Camano temporise au sujet du transfert d’Achraf Hakimi

Recruté l’été dernier contre 45 millions d’euros, Achraf Hakimi a rendu la confiance placée en lui. Auteur de 7 buts et 10 passes décisives en 37 matchs de Serie A, il a été l’un des acteurs majeurs de la conquête du Scudetto cette année. Alors que la saison vient de s’achever, l’avenir du défenseur de 22 ans est au cœur des spéculations. L’ancien du Real Madrid est annoncé au Paris Saint-Germain cet été. Représentant de l’international marocain (31 sélections/2 buts), Alejandro Camano s’est livré sur la situation de son poulain. « Pour l’instant, il n’y a rien. Nous sommes sereins. En ce moment, Achraf Hakimi est avec la sélection marocaine et pour clarifier la situation, je ne parle à aucune équipe. Mon client a un contrat de 4 ans avec l’Inter, c’est un contrat très long. Tout ce qui se passe autour d’Achraf est logique. Il est l’un des meilleurs en Europe à son poste. Le marché en est conscient, c’est la raison pour laquelle on parle tant de lui », a confié l’agent dans les colonnes de Calciomercato.

Un gros deal en vue entre le PSG et l’Inter Milan ?

Cette sortie d’Alejandro Camano survient alors que les spéculations vont bon train autour de l’avenir d’Achraf Hakimi. Des sources italiennes révèlent un intérêt réciproque du Marocain pour le Paris Saint-Germain. Un montant oscillant entre 50 et 80 millions d’euros est évoqué pour le Lion de l’Atlas. De son côté, l’Inter Milan semble se préparer à un transfert d’Hakimi au PSG. L’Équipe dévoile que le club lombard a déjà identifié son remplaçant en Ligue 1. Le quotidien sportif indique que l’Inter s’intéresse à Jonathan Clauss, actuel sociétaire du RC Lens. Recruté en tant que joueur libre l’été dernier, sa valeur approche les 5 millions d’euros sur Transfermarkt. Le latéral de 28 ans sort d’une saison prometteuse avec les Sang et Or qui sont passés à côté d’une qualification en Ligue Europa. Il a terminé l’exercice 2020-2021 avec 3 buts et 7 passes décisives.