PSG Mercato : Leonardo tranche pour l’avenir de Pochettino

Publié par Ange A. le 31 mai 2021 à 09:30

Le retour de Mauricio Pochettino à Tottenham alimente les rumeurs. Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo s’est exprimé sur la question de l’avenir du coach du PSG.

Sortie glaciale de Leonardo au sujet de Mauricio Pochettino

Sur le banc du Paris Saint-Germain depuis décembre, Mauricio Pochettino voit son avenir au cœur des spéculations. Un retour chez les Spurs de Tottenham est notamment évoqué selon plusieurs médias étrangers. Face à ces rumeurs, le board parisien se veut rassurant. Leonardo s’est exprimé sur la question de l’avenir du coach du PSG. Le Brésilien a fermé la porte à un départ du technicien argentin. « « Mauricio Pochettino a deux ans de contrat au PSG, et on est très contents », a lâché le responsable parisien à Europe 1 en marge de la rencontre entre les féminines du PSG et de l’OL.

Une prolongation de l’Argentin actée par Leonardo

Dans sa sortie, Leonardo a indiqué que Mauricio Pochettino était encore lié au PSG jusqu’en 2023. Ce qui laisse entendre que le contrat de l’Argentin a été prolongé par le Paris Saint-Germain. Dans son contrat initial, l’ancien coach des Spurs s’était engagé pour une saison et demi, soit jusqu’en juin 2022, plus une année en option. Avec la révélation du directeur sportif parisien, cette option a donc été activée au terme des six premiers mois du contrat du technicien de 49 ans. Reste maintenant à savoir si cette sortie de Leonardo suffira à rassurer au sujet de l’avenir de l’ancien entraîneur de Tottenham. Le novice Ryan Mason assure l’intérim chez les Spurs depuis le limogeage de José Mourinho en avril.