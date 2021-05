ASSE Mercato : Les voyants sont au vert pour Wajdi Kechrida

Publié par ALEXIS le 31 mai 2021 à 11:30

Annoncé par des médias tunisiens comme une recrue de l' ASSE, Wajdi Kechrida n’est toujours pas officiellement un joueur du club stéphanois. Mais à neuf jours de l’ouverture officielle du mercato estival, l’arrivée du défenseur de l’ES Sahel (Tunisie) dans le Forez se confirme.

ASSE : Comment Puel a bouclé le dossier Wajdi Kechrida

Claude Puel, manager général de l' ASSE, tiendrait sa première recrue de l’été en la personne de Wajdi Kechrida. Selon les informations en provenance de la Tunisie, le transfert du jeune arrière droit est déjà bouclé. Il ne reste plus qu’à officialiser sa signature, dès l’ouverture du marché des transferts. Avant l’annonce officielle, Sainté Inside lâche des indices sur l’imminente arrivée du défenseur de 25 ans. D’après la source, le joueur de l’Étoile sportive du Sahel « apprécie la Ligue 1 et le projet de l’AS Saint-Étienne ».

De plus, sa préférence penche vers les Verts, comparativement à l’intérêt du Besiktas en Turquie. Il faut dire que Claude Puel a été très actif dans le dossier Wajdi Kechrida. D’après Sainté Inside, il « a contacté le joueur à plusieurs reprises ». Et la probable première recrue estivale de l’ ASSE « a particulièrement apprécié » la démarche de l’entraîneur de Sainté.

Doublure d'Yvann Maçon à Sainté

Notons que Mathieu Debuchy a été laissé libre par le club stéphanois à l’issue de son contrat cette saison. Claude Puel a certes décidé de faire confiance à Yvann Maçon de retour d’une longue blessure, mais il est en quête d’ une doublure pour consolider le poste d’arrière droit. Et le profil de Wajdi Kechrida correspond bien à celui recherché par le coach de l’ ASSE. De plus, l'international tunisien (13 sélections) est libre de tout engagement dès le 30 juin. Les Verts ne débourseront donc aucune indemnité de transfert pour l’enrôler.