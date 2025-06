ASSE : Kilmer Sports frappe fort, 31M€ pour tout changer !

Un an après son rachat, l’ASSE change de dimension. Kilmer Sports Ventures injecte plus de 31 millions d’euros pour redessiner l’avenir du club sur des bases solides et durables.

ASSE : Une augmentation de capital record pour Saint-Etienne

C’est un tournant majeur dans l’histoire récente de l’AS Saint-Étienne. Le groupe canadien Kilmer Sports Ventures, propriétaire du club depuis un an, a procédé à une augmentation spectaculaire du capital social de l’entité juridique ASSE Groupe. Ce dernier passe de 2,3 millions à plus de 33 millions d’euros, grâce à un apport massif de 31 078 496 €.

Une opération qui s’est traduite par l’émission de près de deux millions de nouvelles actions. Cette injection financière vise à doter le club d’une plus grande capacité d’investissement et à convertir une partie de la dette en capital, un choix stratégique clairement orienté vers la stabilité et la croissance à long terme.

Reprise des droits commerciaux et nouvelle stratégie

Sous l’ère Caïazzo-Romeyer, l’AS Saint-Etienne avait souvent été contrainte à des arbitrages à court terme, comme l’illustrent les accords passés avec Sportfive. Le club avait cédé ses droits commerciaux en échange de liquidités immédiates, grevant ainsi ses revenus futurs. Kilmer Sports a décidé de rompre avec cette logique.

Le groupe canadien a donc racheté ces droits pour environ 10 millions d’euros et a repris ainsi le contrôle total des partenariats et des recettes qui en découlent. Cette volonté de bâtir un projet sur la durée s’inscrit dans une logique cohérente d’investissement structurel.

Kilmer ne se contente pas d’un soutien financier. Un audit a été mené au Centre Sportif Robert-Herbin, pointant les axes d’amélioration. Des travaux ont été engagés pour moderniser les installations, en particulier au sein du centre de formation, pilier du projet stéphanois.