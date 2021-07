ASSE Mercato : Kechrida, signature imminente à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2021 à 13:00

Wajdi Kechrida devrait être la première recrue de l’ ASSE. Il est attendu ce lundi 5 juillet à Saint-Étienne afin de passer la traditionnelle visite médicale et signer son contrat.

ASSE : Wajdi Kechrida attendu à Saint-Étienne ce lundi

L’ ASSE a laissé Mathieu Debuchy libre au terme de son contrat en juin et cherche maintenant son remplaçant. Ce dernier devrait être Wajdi Kechrida, arrière latéral droit en fin de contrat à l’Étoile Sportive du Sahel (Tunisien), avec qui les Stéphanois ont trouvé un accord. Ce dernier devrait s’envoler de la Tunisie ce lundi selon les informations de Foot24, afin de rallier Saint-Étienne où il doit passer des tests physiques et médicaux. Le défenseur de 25 ans est donc attendu ce jour dans le Forez, pour s’engager avec le club ligérien s’il satisfait évidemment la visite médicale. Un contrat de quatre saisons attend Wajdi Kechrida à l’AS Saint-Étienne. Il devrait s'engager jusqu'au 30 juin 2025 et ainsi retrouver son compatriote et coéquipier en sélection Wahbi Khazri (30 ans).

Le natif de Nice va découvrir la Ligue 1

International tunisien (15 sélections), Wajdi Kechrida n’a jamais joué en Europe. Lui qui est pourtant né à Nice en novembre 1995 va donc découvrir la Ligue 1 sous les couleurs des Verts. Il était également courtisé par le club turc Yeni Malatyaspor, mais l’ ASSE a été plus prompte et convaincante. La saison dernière, le défenseur a disputé 20 matchs de championnat Ligue 1 Pro avec l’ESS de Tunis, pour un but inscrit et 4 passes décisives délivrées. En cinq ans sous le maillot du club tunisien, Wajdi Kechrida a joué 124 matchs toutes compétitions confondues avec l'équipe A, a marqué 4 buts et offert 13 passes décisives. À l' ASSE, il sera en concurrence avec Yvann Maçon (22 ans) et Alpha Sissoko (24 ans).