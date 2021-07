ASSE Mercato : Puel et Khazri bougent, la première recrue arrive !

Publié par JEAN-LUC D le 26 juillet 2021 à 11:18

Muet depuis le début du mercato, l’ ASSE devrait accueillir sa première recrue de l’été dans les prochains jours. Grâce notamment à Wahbi Khazri et Claude Puel, l’affaire est bien embarquée.

Mercato ASSE : la situation se débloque pour Wajdi Kechrida

Jusqu’à présent, outre la prolongation de contrat de son attaquant Romain Hamouma, l’AS Saint-Étienne n’a pas encore annoncé la moindre signature d’une recrue durant cet été. Mais cela devrait changer dans les prochains jours. D’après les informations venues de Tunisie, le club ligérien a bouclé sa première recrue et l’officialisation est imminente. En effet, selon le compte Twiter Hedi L, comme annoncé depuis plusieurs semaines déjà, Wajdi Kechrida va s’engager avec l’ ASSE.

Laissé libre par l’Étoile Sportive du Sahel, l’arrière droit de 25 ans a refusé plusieurs offres plus alléchantes, notamment en provenance de Turquie et du Qatar, pour accorder sa priorité aux Verts. Grâce à l’intervention de son compatriote et capitaine en sélection Wahbi Khazri et l’entraîneur stéphanois Claude Puel. Une information confirmée par l’entourage proche de l’international tunisien selon la même source qui explique que le dernier doute de Kechrida concernant la situation de Puel a été dissipé.

« Ce dernier sera bel et bien l’entraîneur des verts la saison prochaine (peu importe le repreneur) », indique-t-il. À la recherche d’un renfort d’expérience pour stabiliser sa défense en repositionnant Yvann Maçon à gauche et en installant Kechrida à droite, Claude Puel a fait pression sur sa direction afin que ce dossier aboutisse. Et l’entraîneur de l’ ASSE aimerait voir encore débarquer deux autres renforts.

Un attaquant et un défenseur central ciblés

Malgré ses propos de samedi, en marge de la défaite face Clermont (2-3), évoquant notamment un mercato « atone et inédit », l’entraîneur de l'AS Saint-Étienne attend bel et bien du monde pour renforcer son équipe. D’après les indiscrétions du compte Twitter GaëlB42, Claude Puel aimerait bénéficier du renfort de l’ancien Lyonnais Nicolas Nkoulou. Laissé libre par le Torino FC cet été, le défenseur central de 31 ans est même proche d’un accord avec l’AS Saint-Étienne malgré la concurrence de Bordeaux et du Betis Séville.

L’international camerounais vient pour apporter son expérience à la défense stéphanoise. À en croire Foot Mercato, Claude Puel est aussi intéressé par l’attaquant de Parme, Yann Karamoh. Mais ce dossier semble plus compliqué pour les Verts puisque le joueur de 23 ans est annoncé à Lille où son ancien mentor à Bordeaux, Jocelyn Gourvennec, le veut.