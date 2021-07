ASSE : En attendant la première recrue, une bonne nouvelle tombe

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2021 à 20:10

L' ASSE attend toujours sa première recrue estivale. Wajdi Kechrida annoncé depuis des semaines n’a toujours pas signé. Entre-temps, le club ligérien vient de nouveau d’être distingué après les deux dernières saisons.

L' ASSE classée parmi les meilleurs clubs formateurs

À moins de trois semaines de la reprise de la Ligue 1, l’ ASSE n’a toujours pas enregistré de nouveaux joueurs, faute de moyens financiers conséquents pour recruter pendant ce mercato estival. Mais aussi parce que l’AS Saint-Étienne est en vente, et le dossier de la cession est la priorité des deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, en ce moment.

En attendant la première recrue estivale ou la vente du club, les Stéphanois se réjouissent de leur classement parmi les meilleurs clubs formateurs en France. « L’ ASSE continue sa progression au classement des centres de formation français. Huitième en 2019, 4e l'année dernière, le club fait encore partie des tout meilleurs cette saison », s’est félicité Sainté, dans un communiqué officiel, sur son site internet.

« Le bilan 2021 des critères d'efficacité des centres de formation de l’Hexagone, défini par la FFF et la LFP, place une nouvelle fois l’AS Saint-Étienne parmi les meilleurs élèves des championnats de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT. Des résultats qui font écho à l'obtention du label "Prestige", acquis par le club lors de la dernière classification établie par la Fédération Française de Football », ont souligné les Verts.

Sainté brille de 5 étoiles dans deux catégories

Il faut préciser que l’ ASSE a obtenu les notes maximales de 5 étoiles dans deux catégories : "professionnalisation" et "temps de jeu en équipe première". Dans la dernière catégorie, l’académie stéphanoise est largement en tête de son championnat avec 15 196 minutes de jeu offertes à 19 joueurs formés au club. « Un record en Ligue 1 », s’est exclamé le club entraîné par Claude Puel.

À noter que Mahdi Camara, Jessy Moulin, Arnaud Nordin et Lucas Gourna font partie des 13 joueurs ayant obtenu le plus gros temps de jeu au sein de l'effectif stéphanois. « Avec 27 joueurs formés à l’Etrat et évoluant dans l'un des cinq grands championnats européens (Wesley Fofana, Kurt Zouma, Josuha Guilavogui, Faouzi Ghoulam...), la formation stéphanoise jouit également d'une importante représentation européenne qui lui vaut la note de 3 étoiles », a souligné Sainté pour finir.