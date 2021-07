ASSE Mercato : Les dessous de l'échec du transfert de Kechrida

Publié par ALEXIS le 30 juillet 2021 à 11:11

Wajdi Kechrida ne sera pas un joueur de l’ ASSE cette saison, alors qu’il était annoncé comme la potentielle première recrue estivale du club ligérien. Claude Puel a mis un terme à la rumeur sur le défenseur Franco-Tunisien. Mohamed Toubache-Ter, lui, donne la raison profonde de l’échec de sa signature.

ASSE : Kechrida et ses nombreux agents font échouer sa signature

Interrogé sur la grosse rumeur Wajdi Kechrida à l’ ASSE, Claude Puel a mis fin à la spéculation sur l’arrière latéral droit. Il a indiqué qu’il ne connaît même pas le joueur et que ce dernier n’est pas une cible du staff technique des Verts. « Nous ne suivons pas ce joueur. Je ne le connais pas et je ne veux pas le connaitre », a démenti le coach et manager général de l’AS Saint-Étienne, jeudi. Réagissant au dossier de l’international tunisien, Mohamed Toubache-Ter a livré les dessous du transfert raté de ce dernier.

Selon lui, la faute vient du joueur de 25 ans et son entourage. « Wajdi Kechrida, le joueur qui signe 1000 mandats à 10 000 agents est pour le coup en discussion avancée avec le Yeni Malatyaspor », a-t-il expliqué sur son compte Twitter. « En raison de ce délire de mandats (au pluriel, volontairement) deux deals ont fait pschitt en 2 ans : Montpellier HSC & l’ ASSE », a révélé l’Insider.

Le Tunisien ne sera pas le successeur de Debuchy

Wajdi Kechrida est libre de tout engagement depuis la fin de son contrat à l’Étoile Sportive du Sahel (Tunisie) en juin 2021. Depuis le début de l’ouverture du mercato estival, il était annoncé tout proche de signer chez les Stéphanois. La rumeur annonçait le natif de Nice comme le successeur de Mathieu Debuchy (36 ans), laissé libre au terme de son bail à l' ASSE cet été. L'international tunisien (15 sélections) devrait rebondir en Turquie si l'on se fie aux informations de Toubache-Ter.