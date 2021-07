ASSE Mercato : Kechrida à Sainté ? Annonce officielle de Puel

Publié par ALEXIS le 29 juillet 2021 à 13:11

Claude Puel a mis fin à la rumeur sur le dossier Wajdi Kechrida, défenseur libre annoncé tout proche de l’ ASSE depuis des semaines par les échos du mercato estival.

Puel, « l' ASSE ne suit pas Kechrida, je ne le connais pas »

Wajdi Kechrida sera-t-il un joueur de l’ ASSE cet été ? Rien n’est plus certain depuis la réaction de Claude Puel sur la rumeur qui envoie l’ex-défenseur de l’Étoile du Sahel (Tunisie) à l’AS Saint-Étienne. Le coach et manager général des Stéphanois a en effet douché le prétendu intérêt des Verts pour ce dernier. « Nous ne suivons pas ce joueur, je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître », a lâché l’entraîneur de l’ ASSE après la défaite de son équipe face à l’OM en match amical (2-1).

« Hélas, il y a beaucoup de fake news pendant le mercato. Je déplore que certains se fassent de la pub sur le dos du club », a-t-il déploré ensuite, dans des propos sur le site internet des Verts. Claude Puel répondait ainsi à la question : « Ces derniers jours, plusieurs observateurs annoncent l'arrivée imminente d'un joueur tunisien (Wajdi Kechrida). Qu'en est-il ? »

Wajdi Kechrida ne sera pas le remplaçant de Debuchy

Wajdi Kechrida est en fin de contrat à l’Étoile sportive du Sahel de Tunis. Il est donc libre de signer avec le club de son choix. Natif de Nice, l’arrière latéral droit de 25 ans est annoncé comme le remplaçant de Mathieu Debuchy (36 ans) laissé libre. Il avait même été annoncé un temps à Saint-Étienne pour y passer la visite médicale, avant sa signature. Et ce sont ces rumeurs, sur l'international tunisien (15 sélections), que le coach de l’ ASSE a battu en brèche. Notons que pour le poste de latéral droit, Sainté peut compter sur Yvann Maçon (22 ans) et Nelson Alpha Cissoko (24 ans).