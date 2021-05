ASSE : Avant Dijon FCO, Yvann Maçon donne de ses nouvelles

Publié par ALEXIS le 21 mai 2021 à 20:30

Blessé et opéré du genou en début de saison, Yvann Maçon n’a plus joué avec l’ ASSE depuis octobre 2020. Avant le dernier match des Verts en Ligue 1 contre le Dijon FCO, dimanche soir, le jeune défenseur a donné de ses nouvelles, dans Le Progrès.

ASSE : Yvann Maçon retrouve des sensations

Absent de l’équipe de l’ ASSE depuis 7 mois, Yvann Maçon s’est confié sur son état de forme, avant l’ultime match de la saison 2020-2021. En phase de reprise, il a certes intégré le groupe de l’AS Saint-Étienne à l’entraînement collectif, mais il ne jouera pas contre le Dijon FCO, dimanche (21h) au Stade Geoffroy-Guichard. Néanmoins, l’arrière latéral gauche a annoncé son retour pour la saison prochaine. Et pour se donner les moyens d’être en forme lors de la préparation estivale qui débute le 28 juin, Yvann Maçon ne sera pas en vacances en même temps que ses coéquipiers. Il « va rester une semaine supplémentaire au centre sportif Robert-Herbin » pour poursuivre son programme de reprise, selon la source. « Ça va me permettre de gagner du temps pour la saison prochaine », a justifié le joueur de 22 ans, tout en se montrant rassurant : « je retrouve des sensations et le genou ne gonfle pas ».

Révélation du début de saison de Sainté

Yvann Maçon s’était gravement blessé le 12 octobre 2020, avec l’équipe de France Espoirs contre la Slovaquie (1-0), pour les qualifications de l'Euro 2020. Titulaire, il est sorti du terrain à la 42e minute du match suite à une luxation du genou droit, causant une rupture du ligament croisé antérieur. Il avait été opéré le 15 octobre 2020. Avant sa blessure, le joueur recruté en janvier 2020 par l’ ASSE à l’USL Dunkerque en National, avait disputé 6 matchs de Ligue 1. Il avait été titulaire autant de fois et avait joué ces rencontres en entier. Le natif de Guadeloupe avait même marqué son premier but sous le maillot des Verts. Il avait été la révélation stéphanoise du début de saison avant ce coup du sort. Sous contrat jusqu’à fin juin 2023, Yvann Maçon vaut 3 M€ sur le marché des transferts.