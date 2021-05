PSG Mercato : Real, du nouveau sur la prolongation de Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 01 juin 2021 à 00:30

Kylian Mbappé - PSG, la belle histoire commencée en août 2017 va-t-elle prendre fin cet été ? Ce lundi, un journaliste italien a fait le point sur l’avenir de l’attaquant français que le Real Madrid rêve toujours de recruter.

Mercato PSG : Kylian Mbappé veut 25 M€/an net

Ancien buteur de l’AS Monaco recruté pour 180 millions d’euros, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé son contrat qui expire le 30 juin 2022 au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid manœuvre en coulisse pour le convaincre de rejoindre ses rangs en Liga. Mais présentement, l’international français de 22 ans est la grande priorité de la direction du club de la capitale. D’après les informations de Fabrizio Romano, les négociations se poursuivent entre le PSG et le champion du monde 2018.

Rémunéré un peu plus de 18 millions d’euros par saison, Mbappé voudrait désormais passer à 25 millions d’euros la saison. Une exigence salariale qui n'est pas une montagne insurmontable pour les dirigeants parisiens. Mais les discussions sont lentes entre les deux parties. « Kylian Mbappé veut 25 M€/an net. Ça négocie, mais toujours PAS d'accord. », a revelé Fabrizio Romano.

Kylian Mbappé attend de savoir pour Pochettino

Le spécialiste mercato de Sky Sport Italy ajoute qu’outre la revalorisation salariale qu’il exige, le coéquipier de Neymar attend aussi des garanties sportives par-dessus tout. De plus, l’ailier du PSG voudrait être fixé sur la situation de son entraîneur Mauricio Pochettino, annoncé sur le départ cet été. « Le souci : le projet sportif. Il veut un projet stable, il attend aussi de comprendre ce qu'il en est avec Pochettino. Le Real Madrid en rêve toujours », indique le journaliste sportif.

Récemment, plusieurs médias espagnols ont annoncé à l’unisson que le départ de Zinedine Zidane a sérieusement réduit la marge de manœuvre du Real Madrid Football Club sur ce dossier. Mais le mercato estival n’est pas encore ouvert officiellement et Mbappé n’a encore annoncé aucune décision. Malgré tout, une piste donnée par le président du club de la capitale laisse entrevoir une issue. Nasser Al-Khelaïfi n'avait pas hésité à affirmer que ni Neymar ni Kylian Mbappé ne quitteront l'attaque du Paris SG.

Depuis, l'attaquant brésilien a prolongé son contrat et les négociations avec le camp du buteur français sont maintenues en plus de s'accélérer ces derniers jours. Si la perte du titre de champion de Ligue 1 a sans doute poussé le joueur de football à réfléchir à son avenir, au point de s'imaginer rejoindre le Real Madrid, le départ de Zidane semble bien jouer en faveur du club parisien. Toutes les parties sont aujourd'hui au tour de la table de négociation et tout laisse penser qu'une prolongation n'est plus très loin.

En ce qui concerne les garanties sur le projet sportif de l'équipe parisienne, le cas de l' entraîneur n'est pas le seul sur lequel le joueur va être rassuré. Le niveau des prochaines recrues du PSG est l'autre question à laquelle va devoir répondre Leonardo, le directeur sportif parisien.