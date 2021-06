OL Mercato : Peter Bosz arrive, un ex-Lyonnais est inquiet

Publié par ALEXIS le 01 juin 2021 à 12:30

Peter Bosz a remplacé Rudi Garcia à l’ OL. Invité à se prononcer sur la nomination de l’entraîneur néerlandais, Vikash Dhorasso a été direct. Il ne s’enflamme pas pour le nouveau coach et exprime une inquiétude concernant le club rhodanien.

OL : Peter Bosz ne rassure pas Dhorasso

L’ OL n’a pas pu se qualifier pour la Ligue des champions à l’issue de la saison. Cela fait donc deux saisons de suite que le club de Jean-Michel Aulas ne disputera pas la compétition. Successeur de Rudi Garcia, Peter Bosz a donc la lourde mission de qualifier l’Olympique Lyonnais pour la plus prestigieuse des compétitions entre clubs européens. Nommé le samedi 29 mai dernier, il a le temps de préparer le nouvel exercice 2021-2022. Contrairement à la direction des Gones qui croit avoir fait le bon choix, Vikash Dhorasso est plus réservé sur la capacité de Peter Bosz à ramener Lyon au sommet. « Peter Bosz ? On verra. Son CV ne fait pas rêver, mais on va y croire pour l’ OL », a confié l’ex-milieu offensif lyonnais sur la chaîne L’Équipe.

L'Olympique Lyonnais recule selon l'ex-joueur de Lyon

Ce dernier a également émis une inquiétude sur son ancien club. Il estime qu’il dégringole au fil des saisons. « J’ai quand même l’impression que Lyon est bien rétrogradé par rapport à son standing d’il y a peu. Ils jouaient pour le titre, puis ils ont joué pour l'UEFA Champions League parce que le PSG était champion de France pratiquement chaque année. Et cette saison on y a cru, mais le LOSC est passé devant », a fait remarquer Vikash Dhorasso. « Là, ça commence à être vraiment dangereux pour eux, il y a un vrai problème. Il y a des clubs qui avancent et eux ils reculent… », s’est-il inquiété. Rappelons que l’ OL a terminé 7e en 2020 et a fini à la 4e place cette saison.