LOSC Mercato : Un jeune espoir parisien en approche

Publié par Melvin le 31 mai 2021 à 19:30

Champion de France 2021, le LOSC a réalisé une grande saison. Mais le club présidé par Olivier Létang s'attend à payer le prix de cette fabuleuse saison. Plusieurs joueurs sont courtisés par les plus grands clubs européens. En plus de Mike Maignan et Boubakary Soumaré, déjà partis, d'autres joueurs sont sur le départ, comme Jonathan Ikoné et Sven Botman. Pour les remplacer, les dogues veulent miser sur des jeunes prospects de Ligue 1.

Yacine Adli pisté par le LOSC

Il se pourrait bien que le club nordiste enregistre l'arrivée d'un espoir formé au PSG. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Lille a fait du milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, Yacine Adli, sa priorité afin de renforcer son entrejeu. Le natif de Vitry-sur-Seine ne serait pas insensible à la proposition du LOSC. Auteur de 35 matchs cette saison, le joueur doit franchir un cap dans les statistiques la saison prochaine. La direction lilloise apprécie énormément le profil du joueur qui correspond parfaitement à la politique du club et surtout au président Olivier Létang. Une arrivée qui viendrait compenser le départ de Boubakary Soumaré. Le prix de l'international U20 est évalué à 10 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt.

Isaac Lihadji veut rester au LOSC

Au rayon des bonnes nouvelles, le club nordiste va pouvoir compter sur Isaac Lihadji. Interrogé sur Téléfoot, ce dernier a envoyé un message clair sur son avenir. « Mon avenir pour la saison prochaine ? J’espère à Lille. Pour continuer à progresser et apprendre à nouveau », a-t-il indiqué. Une bonne nouvelle tant l'ex-joueur de l'Olympique de Marseille semble bien loin d'avoir montré l'étendue de son immense potentiel avec le LOSC. Auteur de 15 apparitions en Ligue 1, le natif de Marseille sera à coup sûr un des joueurs majeurs de Lille lors de la saison prochaine.