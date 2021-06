ASSE Mercato : Un joueur formé à Sainté exprime son gros regret

Publié par ALEXIS le 01 juin 2021 à 14:00

Un joueur formé à l’académie de l’ ASSE n’a pas réussi à s’imposer au sein du club ligérien. Il n’a même pas pu jouer un seul match avec l’équipe professionnelle. Il exprime sa déception dans des propos confiés à ButFootballClub.

ASSE : Spano déçu pour n'avoir pas signé pro à Sainté

Formé dans le centre de l’ ASSE, Romain Spano n’a pas connu la carrière qu’il souhaitait à son jeune âge. Il a quitté l’Etrat sans avoir eu la possibilité de signer son premier contrat professionnel. C’est finalement à Clermont Foot 63 que l’attaquant a obtenu son premier bail pro. Il regrette aujourd’hui encore de n’avoir pas éclos sous le maillot des Verts. C’est évidemment pour lui, « une grande déception. Je pense que pour n'importe quel joueur formé à l'AS Saint-Étienne, l'objectif est de signer en pro et d'évoluer au plus haut niveau avec ce club. C'est donc une désillusion quand on ne signe pas », a commenté Romain Spano.

Ce dernier assure « qu’il avait l'espoir de signer au moins un an en professionnel », fort de « sa belle saison lors de sa dernière année à l’ ASSE ». Pour finir, le joueur de 26 ans a surmonté sa déception pour rebondir dans d'autres clubs. « Il faut être fort dans la tête. Ça fait partie du métier. Il faut rebondir et passer vite à autre chose », s’est-il consolé.

10 buts marqués avec Annecy en National

Romain Spano a passé trois ans (2011-2014) à l’académie de l’ ASSE. Laissé libre par les Stéphanois, il a rejoint le RC Lens, puis Andrézieux FC. En janvier 2018, l’avant-centre a rejoint Clermont Foot. Après une saison (2018-2019) passée à Bourg-en-Bresse sous la forme d’un prêt, il a signé librement à Annecy FC en National 1 en juillet 2019. Romain Spano, auteur de 10 buts en 21 matchs disputés cette saison avec le club de Haute-Savoie, est par ailleurs le beau-frère de Loïc Perrin, capitaine emblématique des Verts.