OM Mercato : 3 M€, Nice devance Marseille pour ce joli coup

En quête d’un renfort défensif, Pablo Longoria surveille un défenseur du Racing Club de Lens. Mais le président de l’ OM devra faire à une rude concurrence de l’OGC Nice sur ce dossier estimé à 3 millions d’euros.

En pleines négociations avec Flamengo pour le transfert de Gerson, l’Olympique de Marseille est sur le point de boucler sa première recrue estivale. Les dirigeants de l' OM ont intensifié les négociations avec leurs homologues brésiliens et seraient sur le point de trouver un terrain d’entente pour son transfert. Une réunion est prévue ce jour et une officialisation pourrait tomber dans la foulée. Mais rien n’est encore acté.

En parallèle du dossier Gerson, les dirigeants de l’ OM explorent aussi d’autres pistes. L’une d’entre elles mènerait à un joueur du Racing Club de Lens. D’après les informations de Foot Mercato, le président marseillais surveille avec attention la situation de Jonathan Gradit. À 28 ans, le défenseur central a bouclé une belle saison chez les Sang et Or avec 33 matchs en Ligue 1. Solide et athlétique dans la défense artésienne, le profil de l'ancien Caennais plairait beaucoup aux dirigeants marseillais. Sa valeur marchande est estimée à 3 millions d’euros selon Transfermarkt. Mais l’OM n’est pas le seul club intéressé par Jonathan Gradit. Le club phocéen devra batailler avec l’OGC Nice sur cette piste défensive.

OM Mercato : Nice prend de l’avance pour Jonathan Gradit

Le club niçois aurait même entamé les premières manoeuvres pour tenter d’arracher la signature du défenseur central du RC Lens. Des émissaires azuréens se seraient renseignés sur la situation de Jonathan Gradit à Lens. L’OGC Nice semble donc avoir pris une sérieuse avance sur ce dossier. Pas de quoi refroidir le président de l’Olympique de Marseille qui reste toujours à l’affût pour le défenseur lensois.