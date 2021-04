RC Lens : Jonathan Gradit prévient l'Olympique Lyonnais

Publié par Matthieu le 01 avril 2021 à 17:30

La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end et le RC Lens accueille l'Olympique Lyonnais au stade Bollaert, samedi soir (21h). Cinquièmes, les Lensois veulent continuer sur leur belle lancée et pourquoi pas jouer le rôle de trouble-fête dans cette fin de saison, avec la possibilité d'accrocher l'Europe. Et Franck Haise peut compter sur un groupe déterminé, à l'image du défenseur Jonathan Gradit.

Le RC Lens ambitieux face à l'OL

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le joueur du RC Lens révèle les clés du match contre l'OL. Les Lensois l'abordent "comme un gros match. Il nous reste huit rencontres dont des matches contre les quatre premiers du classement. C'est une fin de saison alléchante qui nous permettra de savoir ce que l'on peut faire. Elle nous offrira peut-être un rôle d'arbitre dans le titre de champion", a expliqué Jonathan Gradit. "Ça donne envie de vivre ça. Le maintien est acquis depuis un moment. On n'a pas relâché la pression. Cela démontre qu'on est capable de bonnes choses. Qu'on a du potentiel. On a réussi à lutter contre de grosses équipes. On a envie de très bien finir la saison. À nous de continuer sur cette lancée et de prolonger cette série même si ça va être très compliqué puisque les équipes comme Lyon viendront ici pour se maintenir en haut du classement."

Gradit : "On ne s'en rend pas compte"

Quoi qu'il en soit, la cuvée 2020-2021 est exceptionnel pour le promu lensois. "Une saison passe tellement vite... Ce matin un ami me disait : "Tu te rends compte, tu es 5e de Ligue 1 ?" On ne s'en rend pas compte. On a un potentiel énorme. Dans les années à venir, on se dira qu'on a eu la chance d'avoir des joueurs comme Badé ou Medina. Par moments, on est un peu sévère, à mon avis, avec eux. On a un groupe et un effectif de qualité. Les quatre plus haut au classement sont au-dessus au niveau de l'effectif. Mais on n'a pas volé notre cinquième place. C'est flatteur d'être devant l'OM et Rennes. Cela valide notre recrutement et la valeur individuelle des joueurs. Mais aussi le bon état d'esprit. Même ceux qui ne jouent pas sont dans la dynamique. Parfois, on a l'impression que rien ne peut nous arriver. À nous de garder la tête froide la saison prochaine. Et de se dire que ce n'est peut-être pas tous les ans qu'on peut connaître une saison comme ça."