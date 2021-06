Barça Mercato : Koeman maintenu ? Laporta vend la mèche !

Publié par Timothée Jean le 02 juin 2021 à 00:30

Présent en conférence de presse, Joan Laporta s’est longuement exprimé sur l’avenir de Ronald Koeman. Le président du Barça a affiché son souhait de conserver l’entraineur néerlandais sur le banc catalan la saison prochaine.

Barça Mercato : Ronald Koeman finalement maintenu ?

Vainqueur de la Coupe du roi cette saison, le FC Barcelone se projette sur le prochain mercato estival. Les dirigeants du Barça ont déjà bouclé l’arrivée de Sergio Agüero et le transfert d'Éric Garcia. Outre le volet des arrivées, de grands changements sont aussi attendus en interne. Des réunions se sont multipliées ces derniers jours au Camp Nou pour décider de l’avenir de Ronald Koeman.

Après une fin de saison décevante, l’avenir de l’entraineur néerlandais était incertain sur le banc catalan. La presse espagnole évoque même les noms de Xavi Hernandez et Julian Nagelsmann comme de potentiels candidats à sa succession. Mais il faut croire que Ronald Koeman sera finalement maintenu à son poste d’entraineur du Barça.

Barça : Koeman, Laporta en dit un peu plus

En marge de la présentation de Sergio Aguero, le président Joan Laporta a en effet laissé entendre qu’il souhaite conserver l’entraîneur néerlandais, même si rien n’est encore acté. « Nous sommes en pourparlers avec Koeman, je n'en dirai pas plus. Je me sens très à l'aise avec lui, et j'espère qu'il se sent très à l'aise avec moi. Je voulais faire un certain nombre de remarques. Le résultat de ces discussions nous apportera le meilleur pour le Barça », a indiqué le président Blaugrana avant de se montrer un peu plus clair : « un "1" signifie qu'il reste et un "2" qu'il ne reste pas ? Je vois plus de un que de deux ».

En clair, Ronald Koeman est bien parti poursuivre son aventure en Catalogne la saison prochaine. Une chose inimaginable il y a encore quelques mois, lorsque les Barcelonais multipliaient les contre-performances dans le sprint final de la Liga. Suite aux propos de Laporta, la presse espagnole est convaincue que le Néerlandais sera sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine. Car le club catalan, déjà mis à mal financièrement, ne devrait pas prendre le risque de perdre beaucoup d'argent en limogeant Ronald Koeman.