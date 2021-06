OL Mercato : Renfort, Peter Bosz met la pression sur Juninho

Publié par ALEXIS le 02 juin 2021 à 14:00

Nouvel entraîneur de l’ OL depuis samedi, Peter Bosz prépare la nouvelle saison. En contact permanent avec Juninho, il lui a fait part de ses besoins.

Peter Bosz ne perd pas de temps à l’ OL. En attendant la reprise des entraînements pour préparer la nouvelle saison, le nouveau coach ne lâche pas Juninho d’une semelle. Il souhaite être vite situé sur les départs et être informé sur les potentiels renforts. « Ça fait une semaine que je suis en contact avec Juninho. C'est trop tôt pour dire quelque chose là-dessus, sinon je suis en contact presque tous les jours avec les dirigeants. On parle des joueurs, de ceux qui sont prêtés et de ceux qui pourraient nous rejoindre à l’Olympique Lyonnais », a confirmé le successeur de Rudi Garcia sur RMC Sport. Il faut rappeler que Memphis Depay, libre de tout engagement, quitte les Gones. Le recrutement d’un attaquant est donc l’une des priorités de Juninho lors du prochain mercato estival.

Rien n'a filtré sur les noms et profils des joueurs visés

Cependant, Peter Bosz n’a pas laissé filtrer les noms et profils des joueurs espérés en renfort dans son effectif. « C’est encore trop tôt pour en parler. Je connais les joueurs », a-t-il indiqué. Concernant les joueurs prêtés, il s’agit de Moussa Dembélé (Atlético de Madrid), Jeff Reine-Adélaïde (OGC Nice), Youssouf Koné (Hatayspor), Joachim Andersen (Fulham FC), Jean Lucas (Stade Brestois), Pape Cheikh (Dijon FCO) et Camilo (Cuiaba MT, Brésil). A priori, ils devraient tous revenir à l' OL, avant de nouvelles décisions sur leur avenir. Notons que les Colchoneros n'ont pas levé l'option d'achat assortie au prêt de Moussa Dembélé. Relégués en deuxième division anglaise, les Cottagers n'ont pas conservé Joachim Anderson.