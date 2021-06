PSG Mercato : Zinédine Zidane, une première confirmation tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2021 à 14:30

Six mois seulement après son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino veut déjà retourner à Tottenham. Pour lui succéder, le Qatar pense à Zinédine Zidane, libre après son récent départ du Real Madrid. Une arrivée de Zizou déjà très attendue du côté de la capitale.

Pochettino a demandé à quitter le PSG

Après plusieurs jours de rumeurs lancées par le journal anglais The Sun, Mauricio Pochettino a bien réclamé un bon de sortie à la direction du Paris Saint-Germain. « Pochettino a informé la direction parisienne, c’est-à-dire le directeur sportif brésilien Leonardo et le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi, qu’il souhaitait être libéré de son contrat pharaonique; quelques 940 000 euros brut par mois pour un bail jusqu’en juin 2022 avec une année supplémentaire en option », assure le journal Libération. Avant d'ajouter : « Pochettino a justifié son envie de départ par l’envie de finir ce qu’il avait commencé avec Tottenham, une histoire inachevée avec le club qui l’a révélé au plus haut niveau européen. »

Arrivé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, MauricioPochettino veut donc déjà s’en aller cet été. Même s’il compte le conserver, le PSG ne le retiendra pas forcément si les Spurs payent l’indemnité de transfert liée à sa situation contractuelle. Une condition qui a aussi poussé Doha a prendre les choses en mains dans ce dossier. Selon Le quotidien Du Sport, l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG, a commencé à négocier avec Zinédine Zidane pour la succession de l’Argentin de 49 ans. D’ailleurs, le média sportif assure que les choses sont bien avancées entre les deux parties et l’arrivée de Zidane sur le banc du PSG pourrait être annoncée après l’Euro. Une très bonne nouvelle selon Didier Roustan.

Roustan : « C’est évident que le PSG met le paquet pour Zidane »

Alors que Mauricio Pochettino continue de rester muet face aux nombreuses rumeurs qui circulent à son sujet, le journaliste sportif, Didier Roustan, pense que le PSG doit sérieusement envisager l’option Zinédine Zidane. « Zidane au PSG, on n’en parle pas beaucoup dans la presse, dans les débats. Je ne lis pas tout, mais ça m’étonne tant cela semble évident, le PSG doit faire un pressing d’enfer pour avoir Zidane », a lancé Didier Roustan dans son nouveau Podcast sur La Chaîne L’Équipe. Poursuivant, l’ancien présentateur de TF1, pense qu’une arrivée du champion du monde 2018 « tombe encore mieux puisque pour Pochettino, le PSG n’est pas comme il l’attendait… Ce n’est pas vraiment bien, etc. Il a compris certaines choses ».

Même si le contrat de l’entraîneur argentin court jusqu’en 2022 avec une saison supplémentaire en option, Didier Roustan est certain que si les dirigeants parisiens « avaient la possibilité d’avoir Zidane, il n’y aurait pas d’état d’âme avec l’Argentin ». Alors que le Marseillais de 48 ans est désormais libre, « pour le PSG, les avantages sont énormes. C’est pasta au caviar. Pour Zidane… déjà il débarque à Paris. Et Paris, c’est Paris ! Au-delà de ça, c’est un club du top 4-5-6 européen. On ne peut pas le nier ».

À quelques jours de l’ouverture du mercato estival, le journaliste français indique qu’une présence de Zidane à Paris ne serait que bénéfique pour le club parisien puisque « les joueurs il les aura (…) Il va être l’entraîneur du PSG avec le plus de matos dans l’histoire du club. Des conditions formidables pour travailler. Sans une pression vraiment malsaine, dans un pays qu’il connaît bien ». Reste maintenant à savoir si Doha ira jusqu’au bout dans ce dossier. Affaire à suivre…