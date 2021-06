OL Mercato : 25 M€, Juninho tient le successeur de Memphis Depay

Publié par ALEXIS le 02 juin 2021 à 22:30

L’ OL semble avoir trouvé le successeur de Memphis Depay libre et en route vers le FC Barcelone. Juninho est sur la piste menant vers un imposant et décisif attaquant évoluant dans le championnat belge.

OL : Paul Onuachu à la place Memphis Depay à Lyon ?

L’ OL ne peut plus compter sur son buteur Memphis Depay en fin de contrat et proche de s’engager avec le Barça. Indésirable à Lyon la saison dernière, Moussa Dembélé ne veut pas revenir au club à l’issue de son prêt à l’Atlético Madrid de janvier à mai 2021. Pour remplacer le Néerlandais et probablement le Français, Juninho est à la recherche d’un attaquant de pointe. Outre l’intérêt pour Randal Kolo Muani du FC Nantes et Jérémy Boga de l’US Sassuolo, celui de Paul Onuachu a refait surface, ce mercredi. D’après les informations du média belge Voetbalkrant, Olympique Lyonnais est toujours intéressé par les services de l’avant-centre du KRC Genk. Juninho s’est ainsi positionné pour ce dernier, en vue du mercato d’été. Mais l’ OL doit faire face à concurrence du FC Séville sur le dossier du meilleur buteur de Jupiler Pro League. De plus, la direction de Genk exige 25 M€ comme indemnité de transfert pour son prolifique attaquant.

L'attaquant nigérian affole les compteurs en Belgique

Paul Onuachu est un impressionnant attaquant (2,01 mètre pour 84 kg) qui a évolué 7 saisons de suite (2012-2019) au FC Midtjylland au Danemark et qui défend les couleurs du club belge depuis août 2019. Son transfert vers Genk avait été conclu autour de 6 M€. Il est lié au Koninklijke Racing Club jusqu’en 2024 et sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 17 M€. Décisif, le joueur de 27 ans a affolé les compteurs en Jupiler Pro League cette saison. Il a marqué 29 buts en 33 matchs de championnat. En 41 matchs disputés toutes compétitions confondues, lors de l’exercice 2020-2021, Paul Onuachu a inscrit 35 buts pour 5 passes décisives. Mieux que Memphis Depay, auteur de 20 buts en 37 matchs de Ligue 1 ou 22 buts en 40 matchs disputés, toutes compétitions confondues. La cible de l’ OL est donc un buteur confirmé de l’élite en Belgique.