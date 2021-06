Real Madrid Mercato : Carlo Ancelotti donne la tendance

Publié par Melvin le 03 juin 2021 à 19:00

Auteur d'une saison blanche cette année, le Real Madrid a fortement déçu cette saison. Conséquence de cette saison ratée et lassée par les critiques de la presse madrilène, Zinédine Zidane a annoncé son départ du Real. Pour le remplacer, Florentino Pérez a confié les clés à un ancien de la maison en la personne de Carlo Ancelotti. De retour au club six ans après avoir été limogé, il a divulgué lors de sa première conférence de presse certains indices sur le mercato à venir.

Carlo Ancelotti se réjouit de travailler de nouveau avec l'international français, Karim Benzema, et voit en lui de grandes ambitions. « Benzema doit marquer 50 buts et pas 30. Avec Karim cela s'était bien passé et je suis heureux de l'entraîner à nouveau. Il s'est beaucoup amélioré et c'est un excellent attaquant. »

Le Real Madrid laisse la porte ouverte à Cristiano Ronaldo

Si le nom de Kylian Mbappé a été souvent évoqué lors de la conférence de presse, celui de Cristiano Ronaldo n'a pas manqué de faire réagir Carlo Ancelotti. « J’aime beaucoup Cristiano », a-t-il indiqué. « Mais je n’aime pas parler de joueurs d’autres clubs. Il a un contrat avec la Juventus, ça ne me paraît pas correct de parler de Cristiano alors qu’il est sous contrat. Je peux parler de lui, du bonheur de le voir continuer à marquer beaucoup de buts, rien d'autre », tempère-t-il. Annoncé plus que jamais sur le départ de la Juventus, le nom de l'attaquant portugais revient avec insistance du côté du Real Madrid. Le natif de Funchal ne serait pas insensible à un retour dans la capitale espagnole.

Ancelotti va laisser sa chance aux indésirables du Real Madrid

Autre sujet brûlant, le cas de Gareth Bale, un joueur apprécié par le technicien Italien qui voulait le récupérer du côté d'Everton. Le gallois à reçu quelques louanges du désormais nouvel entraîneur du Real Madrid. « Gareth n’a pas beaucoup joué en Premier League cette saison mais il a beaucoup marqué, il a été très efficace, surtout en fin de saison, lorsqu’il a eu plus de continuité », a-t-il analysé. « S'il a la motivation pour essayer de faire de son mieux, il peut faire une grande saison, je n’en ai aucun doute là-dessus », confie l'ex-entraîneur du Bayern Munich. Avec Ancelotti, les cartes semblent redistribuées au Real.