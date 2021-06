PSG Mercato : C’est confirmé pour Pochettino, Zidane arrive

Publié par JEAN-LUC D le 03 juin 2021 à 15:00

Six mois seulement après son arrivée, Mauricio Pochettino veut quitter le PSG. Libre depuis son récent départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est annoncé comme le grand favori pour succéder à l’entraîneur argentin sur le banc du Paris Saint-Germain. L’affaire prend de l’ampleur.

Pochettino prêt à quitter le PSG sans avoir un autre club

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, c’est l’avenir de Mauricio Pochettino qui alimente désormais les rumeurs autour du Paris Saint-Germain. Arrivé en janvier dernier, en remplacement de Thomas Tuchel, l’ancien coach de Tottenham ne veut pas aller au bout de son contrat qui court pourtant jusqu’en juin 2022 avec une saison supplémentaire en option. D’après le journal La Repubblica, Pochettino est malheureux au PSG et veut s’en aller cet été. Alors que Tottenham cherche un nouvel entraîneur, le technicien argentin s’est proposé à Daniel Levy pour faire son come-back chez les Spurs.

« Jusqu’à hier, Mauricio Pochettino faisait tout pour revenir sur le banc qu’il a occupé de 2014 à 2019. En effet, le vestiaire du PSG commence à lui enlever sa sérénité : flagellé par les guerres internes et par les clans qui le divisent toujours, c’est devenu un endroit dans lequel le coach n’est plus heureux d’être », explique le quotidien italien. Déterminé à quitter la capitale française, l’ancien défenseur central est même prêt « aussi à rester sans club, afin de quitter Paris et ses angoisses ». Mais il faudrait pour cela que le directeur sportif Leonardo accepte l’idée du divorce, puisque Pochettino est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Alors que la probabilité d’un départ de son entraîneur grandit un peu plus chaque jour, le PSG a activé sa succession en contactant Zinédine Zidane.

Mercato PSG : Zidane à la place de Pochettino ?

Toujours selon le média transalpin, les dirigeants parisiens, qui sont déjà au courant des velléités de départ de leur entraîneur, ont déjà ouvert les contacts avec Zinédine Zidane. L’ancien coach du Real Madrid est même aujourd’hui le grand favori pour prendre la succession de Pochettino. L’Émir du Qatar rêve du champion du monde depuis longtemps et ne veut pas rater l’occasion de l’avoir alors qu’il est libre en ce moment. Si le départ de Pochettino se confirme donc, c’est bien Zidane qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Affaire à suivre…