PSG Mercato : L’arrivée de Zinedine Zidane confirmée au Qatar !

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2021 à 20:00

Fraîchement parti du Real Madrid, Zinedine Zidane devrait remplacer l'entraîneur Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. La grosse rumeur du début se confirme. L’affaire est au Qatar.

Mercato PSG : Zinedine Zidane négocie avec le Qatar

Alors que Mauricio Pochettino continue de rester silencieux sur son avenir, le journal Libération a confirmé ce mercredi que l’entraîneur du Paris Saint-Germain a rencontré Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pour leur demander de le décharger de son contrat qui court jusqu’en 2022 avec une saison supplémentaire en option. Si les dirigeants parisiens ne sont pas vraiment chauds à l’idée de le voir partir six mois seulement après sa nomination, l’entraîneur argentin, qui tient à retourner à Tottenham, ne sera pas forcément retenu si les Spurs paient l’indemnité de transfert liée à sa situation contractuelle.

Pendant ce temps, le Qatar est entré en négociation avec Zinedine Zidane pour lui confier les rênes de l’équipe parisienne. Selon le magazine Entreprendre, « l’ancien coach du Real Madrid, Zinédine Zidane, serait en négociation avec les propriétaires du Paris Saint-Germain pour remplacer l’Argentin Mauricio Pochettino. » Selon le média francilien, cette piste fait même l’unanimité au sein de la direction du Paris Saint-Germain. Un dossier géré directement par l’Émir en personne. L’arrivée du successeur de Pochettino pourrait d’ailleurs être annoncée après l’Euro.

Le contrat de Zinedine Zidane au PSG dévoilé

Pour convaincre Zizou de venir prendre la place de Pochettino, le Qatar est prêt à lui verser annuellement un « salaire dépassant les 9,5 millions d’euros annuels » et lui garantir « une enveloppe de recrutement XXL » et un « contrat de longue durée. » Spécialiste du mercato du côté de Doha et bien introduit dans les arcanes du PSG, l’Insider qatari Mohammed Al Kaabi confirme les discussions entre l’Émir du Qatar, propriétaire du club parisien. Il assure que Zidane est vieux rêve de Doha et la possibilité de le voir débarquer prochainement sur le banc du Paris SG existe fortement.

D’ailleurs, l’ancien coach madrilène, qui est déjà ambassadeur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, est lui aussi intéressé par le challenge parisien. Après avoir mis un terme à son aventure espagnole, l’ancien international français pourrait venir relever un autre défi majeur dans son pays.

Affaire à suivre donc…