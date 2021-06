PSG Mercato : Pochettino, Zidane, Leonardo explose carrément !

Publié par JEAN-LUC D le 03 juin 2021 à 21:00

Dans son édition du jour, La Repubblica a confirmé les envies de départ de Mauricio Pochettino et son probable remplacement sur le banc du PSG par Zinedine Zidane. Face aux nombreuses rumeurs de plus en plus persistantes, le directeur sportif du club parisien, Leonardo, est sorti de son silence.

Pochettino prêt à quitter le PSG sans avoir un autre club

La Repubblica a annoncé ce jeudi que l'entraîneur Mauricio Pochettino veut quitter le Paris Saint-Germain parce qu’il est malheureux. Et même si Carlo Ancelotti a déjà remplacé Zinedine Zidane au Real Madrid et qu’Antonio Conte se rapproche de Tottenham, ses deux principales options, le coach argentin est tout de même décidé à quitter le club parisien cet été. Quitte à passer une année sabbatique.

« Jusqu’à hier, Mauricio Pochettino faisait tout pour revenir sur le banc qu’il a occupé de 2014 à 2019). En effet, le vestiaire du PSG commence à lui enlever sa sérénité : flagellé par les guerres internes et par les clans qui le divisent toujours, c’est devenu un endroit dans lequel le coach n’est plus heureux d’être. C’est pourquoi il a essayé d’être un candidat au retour dans sa zone de confort. En tout cas, il serait prêt aussi à rester sans club, afin de quitter Paris et ses angoisses. Mais il faudrait pour cela que le directeur sportif Leonardo accepte l’idée du divorce », a expliqué le quotidien italien.

De son côté, le magazine Entreprendre assure que les dirigeants du PSG, qui sont bien au courant des envies de départ de leur coach, ont d’ores et déjà entamé des négociations avec Zinedine Zidane afin de le nommer au poste. Les choses sont si bien avancées entre les deux parties que l’arrivée de Zidane sur le banc parisien pourrait être annoncée après la finale de l’Euro, soit après le 11 juillet prochain. Des révélations qui font sortir Leonardo de son silence.

Leonardo : « Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes »

En effet, après une première mise au point brève et courtoise, le directeur sportif du Paris SG s’est littéralement énervé ce jeudi lorsque France Football lui a posé la question sur l’avenir de l’ancien défenseur central de Paris. « Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail », a lancé Leonardo, lui aussi ancien milieu de terrain du club de la capitale.

Reste maintenant à savoir si cette nouvelle mise au point suffira à calmer les rumeurs autour du successeur de Thomas Tuchel.