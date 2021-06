PSG Mercato : Un retour en Espagne, la réponse cash d'Herrera

Publié par Ange A. le 04 juin 2021 à 08:30

Pas convoqué par Luis Enrique, Ander Herrera va suivre l’Euro 2020 depuis son canapé. L’avenir du milieu du PSG est également source de spéculation suite à sa non-convocation pour le championnat d’Europe. Le milieu basque a coupé court au sujet de son futur.

Ander Herrera tranche pour son avenir avec le PSG

Ander Herrera est l’une des rares grosses signatures à zéro euro de l’ère QSI. Le milieu de terrain a rejoint le Paris Saint-Germain en 2019 en tant que joueur libre en provenance de Manchester United. En signant l’international espagnol (2 sélections), la direction du PSG espérait résoudre les sempiternels problèmes au milieu de terrain. Mais son arrivée n’a pas suffi, puisque Leonardo a recruté les Idrissa Gueye, Danilo Pereira et autres Rafinha. Aujourd’hui cadre de l’effectif parisien, le milieu basque peine à se frayer un chemin en sélection. Le milieu de 31 ans n’a pas été retenu pour l’Euro 2020. De quoi alimenter moult rumeurs au sujet de son avenir. Un retour en Espagne, notamment à l’Athletic Bilbao où il a évolué entre 2011 et 2014, a été évoqué par le portail espagnol Fichajes. Une rumeur à laquelle Herrera a tenu à mettre un terme.

Ander Herrera dénonce des « fake news »

Pour le milieu du PSG, il n’est pas encore l’heure d’un départ de Paris. Sur les réseaux sociaux, il a démonté cette rumeur au sujet de son avenir. « Fake News. Si vous n’avez rien à écrire, s’il vous plaît n’inventez pas. Merci », a-t-il posté sur Instagram avec une capture d’écran de l’article incendiaire. Recruté il y a deux étés, l’ancien de Bilbao est encore sous contrat jusqu’en 2024. Pour sa deuxième saison à Paris, l’ancien mancunien a affiché une certaine constance, car épargné par les pépins physiques. Avec ses 45 matchs disputés, dont 25 titularisations, il est le deuxième joueur de champ le plus utilisé au terme du dernier exercice. Saison durant laquelle il a inscrit un but et délivré trois passes décisives.