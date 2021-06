AC Milan Mercato : Ibrahimovic bientôt associé à Olivier Giroud

Publié par Timothy le 04 juin 2021 à 13:30

Chelsea prépare activement le prochain mercato estival, qui s'ouvre le 9 juin. Plusieurs joueurs cantonnés au banc de touche devraient plier bagage cet été. C'est le cas d'Olivier Giroud.

Auteur de 6 buts en 9 matchs de Ligue des Champions, l'international français ne souhaite pas être prolongé avec les Blues. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le natif de Chambéry devrait rejoindre l'AC Milan. Un projet ambitieux pour le joueur âgé de 34 ans, qui ne déplaît pas à Zlatan Ibrahimovic, attaquant de l'AC Milan depuis 2020.

Ibrahimovic déterminant dans le choix de Giroud

Annoncé avec insistance l'AC Milan cet été, la venue de l'attaquant tricolore a été saluée ce vendredi par la star suédoise. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic est convaincu par la possible signature de Giroud dans le club italien. "Plus nous parvenons à recruter des joueurs de haut niveau, mieux c'est", a indiqué le buteur de 39 ans. "Giroud a une grande expérience et nous n'avons pas beaucoup de joueurs qui ont remporté des trophées. S'il vient, il est le bienvenu."

Terminant deuxième du championnat, devancé par leur rival, l'Inter Milan, cette saison, l’AC Milan retrouvera la Ligue des champions en 2021-2022. Olivier Giroud vient tout juste de la remporter avec Chelsea contre Manchester City (1-0). Quelque peu décrié, le Français enregistre un beau palmarès et pourrait apporter son expérience au groupe lombard, à en croire Zlatan Ibrahimovic. "A Milan, c'est un groupe très ouvert, qui veut apprendre et se perfectionner. C’est un groupe de travail bien guidé", estime le suédois.

Reste à connaître la décision d'Olivier Giroud sur son avenir. Il y a quelques jours, Chelsea a tenté de retenir l'international français en lui proposant une prolongation de contrat. Mais ce dernier a refusé l'offre des Blues. Alors pouvons-nous s'attendre à voir un duo Ibrahimovic-Giroud associé la saison prochaine sous les couleurs du maillot de l'AC Milan ? Affaire à suivre...