Pour son choc de mercredi soir contre l’AC Milan, comptant pour la troisième journée de Ligue des Champions, le PSG pourra compter sur un soutien de taille.

PSG-AC Milan : Sergio Rico sera au Parc des Princes

À deux jours de la réception du Milan AC d’Olivier Giroud, les supporters du Paris Saint-Germain ont reçu une bonne nouvelle. Face aux hommes de Stefano Pioli, le champion de France pourra compter sur un soutien de taille totalement inattendu. En effet, quelques mois après son grave accident impliquant un cheval, Sergio Rico va faire son retour au Parc des Princes.

D’après les informations relayées dimanche soir par le compte Twitter ParisNoLimit et confirmées ce lundi matin par le journal Le Parisien, le gardien de but espagnol sera présent dans les tribunes de l’enceinte parisienne pour soutenir ses coéquipiers ce mercredi soir à l'occasion du choc face à l'AC Milan en Ligue des Champions.

Deux mois après sa sortie de l’hôpital, Sergio Rico va donc faire son grand retour dans la capitale française. D’après le portail spécialisé La Source Parisienne, les Ultras parisiens prévoient de lui rendre hommage à la 16e minute, nombre qui correspond au numéro de maillot de Rico au PSG. De son côté, le principal nourrit toujours l’espoir de revenir à la compétition.

Sergio Rico veut rejouer avant la fin de la saison

Victime d’un très grave accident survenu lors du pèlerinage du Rocio dans le sud de l’Espagne il y a quatre mois, Sergio Rico se rétablit petit à petit dans sa maison de Séville. Il y a deux mois, l’international espagnol de 30 ans avait expliqué au micro de PSG TV, qu’il voulait rejouer et retrouver ses coéquipiers le plus vite possible.

« J’espère que j’aurais une bonne nouvelle. Je veux revenir le plus vite possible avec l’équipe, à Paris. Mon but ultime est de revenir cette année pour être avec l’équipe avant la fin de la saison », avait déclaré l’ancien portier du FC Séville. En fin de contrat en juin prochain, Sergio Rico ne devrait toutefois pas rejouer sous le maillot parisien avec l’arrivée gratuite de son jeune compatriote Arnau Tenas cet été, en provenance du Barça. Sauf si le président Nasser Al-Khelaïfi décide dans un grand geste d’humanité de prolonger son contrat.