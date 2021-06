ASSE Mercato : 9M€, un deal surprenant avec le RC Lens ?

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2021 à 22:00

Désireuse de se renforcer cet été, l’ ASSE va devoir vendre d’abord. Et aux dernières nouvelles, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne pourraient faire affaire avec le RC Lens dans un deal estimé à 9 millions d’euros.

L’ ASSE prépare un gros coup de balai

Avec un déficit de 35 millions d’euros en raison de la crise sanitaire et financière liée au Covid-19, les dirigeants de l’ ASSE sont décidés à vendre considérablement cet été afin de renflouer les caisses. En fin de contrat, Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet s'en vont. De son côté, Romain Hamouma, lui aussi en fin de contrat, a reçu une offre de prolongation d’une année avec les mêmes conditions salariales selon le journal Le Progrès. Prêtés, Anthony Modeste (Cologne) et Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen) ne seront pas retenus par l'AS Saint-Étienne.

En parallèle, les Verts vont également devoir faire un choix parmi les joueurs les plus bancables de l’effectif de Claude Puel. C'est le cas de Jessy Moulin, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Arnaud Nordin ou encore Ryad Boudebouz. Pas forcément dans les plans de Claude Puel, certains éléments Denis Bouanga pourraient aussi être concernés par un départ. Cela tombe bien puisque le RC Lens veut récupérer l’ancien attaquant de Nîmes Olympique.

Mercato ASSE : Denis Bouanga vers le RC Lens ?

Arrivé en 2019 contre un chèque de 4,5 millions d’euros, l’international gabonais de 26 ans est lié à l’AS Saint-Étienne jusqu’en juin 2023. Mais le compatriote de Pierre Aubameyang pourrait déjà faire ses valises et quitter l’ ASSE cet été. D’après Foot Mercato, le RC Lens et l’Olympiakos Le Pirée sont intéressés par le profil de Denis Bouanga. Après avoir collaboré durant deux ans à Lorient, Franck Haise aimerait retrouver son ancien protégé chez les Sang et Or. Auteur de 7 buts en 36 matches toutes compétitions confondues cette saison, Denis Bouanga est évalué à 9 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.