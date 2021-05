ASSE : Denis Bouanga envoie un avertissement à Marseille

Publié par Ange A. le 09 mai 2021 à 08:00

Le maintien assuré, l’ ASSE va tenter de finir le plus haut possible au classement. Les Verts jouent d’ailleurs un gros ce dimanche avec la réception de Marseille. Une affiche qui n’effraie pas Denis Bouanga qui veut finir la saison sur des chapeaux de roue.

ASSE : L’objectif de Denis Bouanga pour la fin de saison

En s’imposant sur la pelouse de Montpellier le weekend dernier, l’AS Saint-Étienne a acté son maintien dans l’élite. Comme l’a souligné Claude Puel après cette victoire, il est désormais question de finir le plus haut possible au classement. Pour y parvenir, les Verts devront dominer l’Olympique de Marseille ce dimanche lors de la 36e journée de Ligue 1. Les Marseillais restent sur cinq matchs sans défaite (3 victoires et deux nuls) et visent la 5e place. Attaquant de l’ ASSE, Denis Bouanga est motivé avant ce rendez-vous et pour cette fin de saison. Le buteur gabonais s’est d’ailleurs fixé un objectif personnel alors qu’il reste trois matchs à jouer à l’AS Saint-Étienne.

La barre des 10 dans le viseur de Bouanga

Après un début de saison compliqué, Denis Bouanga vise la barre des 10 buts cette saison. Avec 7 buts au compteur à l’heure actuelle, il est le co-meilleur buteur de l’ ASSE à égalité avec Wahbi Khazri. « J’ai envie de rattraper tout ce que j’ai loupé, tout ce que j’ai mal fait, de rendre une belle copie pour cette fin de saison […] J’ai envie d’arriver à 10 buts. Je pense que c’est ma première saison où je galère et franchement le mot galère c’est ce qui me correspond le plus cette année », a confié le Gabonais dans un entretien à France Bleu Saint-Étienne Loire. Prochain adversaire de Sainté, l’OM est donc prévenu. Surtout que Bouanga avait déjà scoré lors de la dernière confrontation entre les deux équipes. Les Verts s’étaient imposés au Vélodrome (0-2) en septembre.