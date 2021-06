PSG Mercato : Grosse précision sur la dernière sortie de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 05 juin 2021 à 02:30

Dans une interview accordée récemment à Esquire, Kylian Mbappé a évoqué sa responsabilité d’aider le championnat français à se développer. Des propos perçus par beaucoup de personnes comme une réponse positive à une prolongation avec le PSG. Pas forcément selon un journaliste.

Mbappé veut « aider le championnat à se développer »

« La France n'est pas le meilleur Championnat du monde, mais c'est ma responsabilité, en tant que joueur phare, d'aider le championnat à se développer. »

À un an de la fin de son contrat, qu’il n’a toujours pas renouvelé malgré l’insistance de la direction du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a enflammé la toile avec cette sortie fracassante. Pour les supporters parisiens et certains observateurs, l’ancien attaquant de l’AS Monaco venait ainsi d’annoncer sa prochaine prolongation de contrat. Un point de vue que ne partage pas Didier Roustan.

Roustan : la déclaration de Mbappé ne signifie pas qu’il prolonge au PSG

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le journaliste sportif a clairement expliqué que les propos de Mbappé doivent être interprétés autrement qu’un indice d’une éventuelle prolongation avec le Paris Saint-Germain.

« Quand je lis ça, je ne me dis pas “Ouf! Il signe”. On n’est pas là quand il le dit. Tu sais, les interviewes… Je pense qu’il sait où il veut aller, qu’il veut une équipe compétitive, une équipe capable d’aligner tout ce qu’il désire. S’il part au Real Madrid ou ailleurs on ne va pas lui mettre dans le nez cette phrase-là », a notamment commenté Didier Roustan, qui pense que le champion du monde 2018 manipule bien son monde avec sa communication.

Aux dernières nouvelles, le journaliste espagnol Pipi Estrada a annoncé sur le plateau du Chiringuito que « Kylian Mbappé annoncera pendant l'Euro qu'il rejoindra le Real Madrid. » De son côté, le PSG se montre confiant et continue de multiplier les offensives afin de convaincre son joyau tricolore de prolonger.

Affaire à suivre donc…