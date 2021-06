OM Mercato : Un espoir irlandais dans le viseur de Longoria

Publié par Ange A. le 05 juin 2021 à 03:30

Au vu des départs annoncés cet été, Pablo Longoria multiplie les cibles pour renforcer l’effectif marseillais. Le président de l’ OM serait intéressé par un jeune défenseur irlandais évoluant en Bundesliga.

L’ OM aux trousses d’une pépite irlandaise

L’Olympique de Marseille s’apprête à connaître une flopée de départs cet été. Plusieurs joueurs dont les contrats n’ont pas été renouvelés vont quitter l’ OM. D’autres avec une valeur marchande intéressante comme Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car seront vendus par la direction du club phocéen. Les dirigeants olympiens ont même déjà entamé la succession du jeune milieu marseillais. Plusieurs noms, dont ceux du Brésilien Gerson (Flamengo) et de l’international Espoirs tricolore Guendouzi (Arsenal) ont été cochés. Pour la succession du Croate, le nom d’un jeune défenseur central irlandais vient d’émerger. Sky Sport en Allemagne révèle en effet un intérêt de Marseille pour Anselmo Garcia McNulty. Âgé de 18 ans, le défenseur central évolue avec les U19 de Wolsfburg.

De la concurrence pour Marseille dans ce dossier à 0€

Passé par le Bétis Séville, le joueur ciblé par l’ OM aspire à franchir un cap dans sa carrière la saison prochaine. Raison pour laquelle désireux d’évoluer en équipe première, l’international Espoirs irlandais (U19) n’exclut un départ de son club formateur. Au terme de l’exercice écoulé, il a disputé 6 matchs (538 minutes) avec les jeunes de Wolsfburg. En fin de contrat, le 30 juin prochain, le natif de Séville pourrait quitter le 4e de Bundesliga pour aller engranger de l’expérience et du temps de jeu ailleurs. Raison pour laquelle l’Olympique de Marseille se positionne sur un coup à zéro euro. Mais le club phocéen n’est pas le seul intéressé par Anselmo Garcia McNulty. Le FC Séville et l’Eintracht Francfort, respectivement qualifiés pour la Ligue des champions et la Ligue Europa, s’intéressent aussi au jeune irlandais. Reste maintenant à savoir lequel de ces prétendants mettra la main sur le défenseur central.