ASSE Mercato : Une officialisation dans les tuyaux à Sainté ?

Publié par Ange A. le 05 juin 2021 à 04:30

L’ ASSE toucherait au but dans sa quête de solution défensive. Aux dernières nouvelles, le club ligérien va accueillir un latéral tunisien dans les prochains jours.

Un international tunisien attendu à l’ ASSE

Plombée par ses carences définitives, l’AS Saint-Étienne n’a pas réalisé la saison escomptée. L’ ASSE a terminé à la 11e place du classement avec la 5e plus mauvaise défense de Ligue 1. Avec l’approche du mercato estival, Claude Puel entend renforcer ce secteur autant que l’attaque. S’agissant de la signature d’un renfort défensif, les nouvelles sont plutôt bonnes. But Football assure en effet que les Verts ont trouvé un accord avec Wajdi Kechrida. Sociétaire de l’ES Sahel, l’arrière droit tunisien n’a pas renouvelé son contrat. Pas prolongé, l’international tunisien (13 sélections) est donc libre de s’engager avec le club de son choix. Lequel sera donc Saint-Étienne si on s’en tient aux révélations de Benjamin Danet, le directeur général du média spécialisé.

Kechrida, une bonne recrue à zéro euro pour les Verts

Pour la même source, il faudra néanmoins encore attendre avant l’officialisation cette signature à Saint-Étienne. Wajdi Kechrida est actuellement avec les Aigles de Carthage en vue de préparer les amicaux de la sélection nationale. Celle-ci doit affronter la République démocratique du Congo ce samedi. Les Tunisiens seront ensuite opposés à l’Algérie, championne d’Afrique en titre, vendredi prochain. Ils finiront leur trêve internationale mercredi le 16 juin contre les Aigles du Mali. L’annonce de l’arrivée de Kechrida devrait donc tomber après cette date. L’arrière droit vient de terminer la saison avec 2 buts et 4 passes décisives en 30 apparitions, toutes en tant que titulaire. À Saint-Étienne, il est un prétendant à la succession du capitaine Mathieu Débuchy. Le latéral droit qui fêtera ses 36 ans en juillet est sur le départ suite à la non-prolongation de son contrat.