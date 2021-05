ASSE Mercato : Succession de Debuchy, un Tunisien visé ?

Publié par Ange A. le 16 mai 2021 à 04:30

En fin de contrat, Mathieu Debuchy pourrait quitter l’AS Saint-Étienne cet été. La direction de l’ ASSE prospecterait en Afrique pour assurer la succession du capitaine des Verts.

Vers un départ de Debuchy de l’ ASSE cet été ?

Cadre de l’effectif professionnel de l’AS Saint-Étienne, Mathieu Debuchy n’est pas certain de défendre les couleurs des Verts la saison prochaine. En fin de contrat et pas encore prolongé, le flou entoure l’avenir du capitaine stéphanois. Arrivé à l’ ASSE en 2018 en tant que joueur libre, le défenseur de 35 ans pourrait également quitter le Forez dans cette situation. Entraîneur de Sainté, Claude Puel a indiqué en conférence de presse qu’il allait s’entretenir avec les joueurs en fin de contrat. Le manager des Verts va trancher sur leurs cas « la semaine prochaine ». En attendant une décison du technicien castrais, la direction du club ligérien semble déjà avoir tourné la page Debuchy.

Un international tunisien à 0€ dans le viseur de Saint-Étienne

Comme l’indique France Football, l’AS Saint-Étienne lorgnerait le marché tunisien pour l’après-Debuchy. Le journal assure que l’ ASSE s’intéresse à Wajdi Kechrida, actuel pensionnaire de l’Étoile du Sahel. International tunisien (13 sélections), l’arrière droit arrive au terme de son contrat cet été. Il sera donc libre de s’engager avec le club de son choix au prochain mercato d’été. Celui-ci n’aura aucun kopeck à débourser comme indemnité de transfert. Au vu de sa fébrile situation financière, l’ ASSE voudrait donc boucler un coup pareil à zéro euro dans les semaines à venir. Formé à l’ l’Étoile du Sahel, le natif de Nice pourrait donc vivre une première expérience en Europe cet été à 25 ans. Outre le pensionnaire de Ligue 1, le Tunisien intéresse également le Besiktas, nouveau champion de Turquie, et des formations de Serie A.