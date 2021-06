FC Nantes : Nouvelle offensive des supporters contre Kita

Publié par ALEXIS le 06 juin 2021 à 06:00

La situation au sein du FC Nantes reste toujours tendue. Elle s’est même dégradée depuis vendredi, suite à la présentation du projet du ‘’Collectif Nantais’’ et au refus de Waldemar Kita de céder son club. Les supporters sont passés à l’offensive ce samedi en affichant une banderole contre le président des Canaris à l’entrée du stade de la Beaujoire.

FC Nantes : Kita tente de calmer le jeu

La réaction des supporters du FC Nantes ne s'est pas fait attendre ! Ils ont lancé un mot d’ordre ce samedi 5 juin. Cela, 24 heures après la conférence de presse du ‘’Collectif Nantais’’ qui a présenté officiellement son projet de reprise en main du club de la Cité des Ducs. En effet, Waldemar Kita a répondu aux responsables du groupe d’investisseurs locaux désireux de racheter le FCN et aux supporters qui soutiennent ce projet. Il a insisté sur le fait que le club n’est pas sur le marché, car il « n'y a pas de raison aujourd'hui de vendre » selon lui. Pour tenter de calmer Philippe Plantive (Président du Conseil Proginov et sponsor du FC Nantes ) et Mickaël Landreau, l’un des visages du ‘’Collectif Nantais’’, le propriétaire du FC Nantes a fait savoir qu’il « travaille sur le futur, qu’il y a une certaine stratégie ».

Appel des supporters : « l’heure est à la renaissance du FCN »

Pas suffisant pour convaincre les fans des Jaune et Vert. Ces derniers ont ainsi hissé une banderole via laquelle ils ont invité tous les supporters des Canaris à adhérer au projet présenté par l'ancien gardien de but des Nantais. « Ne perdons plus de temps à regarder le cercueil. L’heure est à la renaissance du FC Nantes », a écrit le groupe ''Rendez-nous le FCN'' sur sa banderole accrochée devant la Beaujoire. Pour finir, les membres du groupe de supporters ont lancé un appel pressant à « ceux qui veulent porter les valeurs » du club nantais. « Vous avez tout un peuple derrière vous ! Kita Out », ont-ils écrit. Et voilà la première réaction pressentie des fans de l'équipe sauvée grâce aux barrages contre le Toulouse FC.