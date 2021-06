OM Mercato : 20 M€, négociations compliquées pour Jérémie Boga

Publié par ALEXIS le 07 juin 2021 à 11:30

Après le transfert de Gerson, l’ OM est toujours très actif sur le marché des transferts, qui ouvre officiellement le mercredi 9 juin. Mais la piste menant à Jérémie Boga, l’une des cibles du club phocéen pour remplacer Florian Thauvin, se complique en raison de l’exigence de l’US Sassuolo.

OM : Après Gerson, Longoria se concentre sur Boga

L’ OM a frappé un gros coup en recrutant le milieu de terrain brésilien Gerson à 20 M€ bonus compris, alors que le mercato estival n’est pas encore ouvert officiellement. Ayant promis de renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli cet été, Pablo Longoria est très offensif sur le marché. Il est sur le coup pour la pépite argentine Thiago Almada (milieu offensif de 20 ans), Amine Adli (21 ans) de Toulouse FC, Mattéo Guendouzi et William Saliba d’Arsenal. Et ce n’est pas tout ! Le Phocéen confirme que le président de l’Olympique de Marseille négocie en ce moment le transfert de Jérémie Boga. Ce dernier n’a plus qu’un an de contrat à Sassuolo et ne souhaite pas prolonger son bail. Mieux, il est enthousiaste à l’idée de porter les couleurs de l’ OM, club de sa ville natale. « Pablo Longoria s'est bien entretenu avec les dirigeants du club italien dernièrement », a indiqué la source.

20 M€, l'US Sassuolo se montre gourmand

Toutefois, les négociations s’annoncent compliquées pour le dirigeant marseillais. Il se heurte à l’intransigeance de la direction du club italien sur l'indemnité de transfert. L’US Sassuolo s’aligne en effet sur la valeur marchande du joueur estimée à 20 M€. Un montant jugé trop élevé par les Olympiens, qui sont sur plusieurs dossiers. Toutefois, la piste Jérémie Boga n’est pas refermée. L’ OM espère négocier à la baisse ce montant, surtout que le franco-ivoirien sera libre de signer avec le club de son choix dès janvier 2022.