OM Mercato : Après Boga, un autre gros coup tenté à Sassuolo

Publié par Timothée Jean le 03 juin 2021 à 18:30

Pour renforcer son secteur offensif, l’ OM s’intéresse à Jérémie Boga. Mais l’Ivoirien n’est pas le seul attaquant de Sassuolo visé par les dirigeants olympiens.

OM Mercato : Après Jérémie Boga, un autre attaquant de Sassuolo visé

Jérémie Boga est cité parmi les priorités offensives de l’ OM pour ce mercato estival. Son profil plaît beaucoup aux dirigeants de l’Olympique de Marseille, en quête de renfort offensif pour pallier le départ de Florian Thauvin. Si d’autres concurrents comme l’OL sont également à l’affût pour le buteur ivoirien, c’est bien l’OM qui est pole position sur cette piste offensive.

Le joueur de 24 ans donnerait sa priorité à une arrivée à Marseille, sa ville natale, et les dirigeants marseillais s’activent pour arracher sa signature le plus rapidement possible. Sauf que les choses se compliquent de plus en plus pour le club phocéen. Le prix réclamé pour le transfert de Jérémie Boga, soit environ 40 millions d’euros, calme les ardeurs marseillaises. Raison pour laquelle le président Pablo Longoria se tourne vers un autre attaquant de Sassuolo. À défaut de recruter Jérémie Boga, le club phocéen voudrait attirer Giacomo Raspadori.

OM Mercato : Une offre déjà formulée pour Giacomo Raspadori

La Gazzetta dello Sport révèle en effet un intérêt pressant de l’OM pour le joueur de 21 ans. Explosif et habile devant le but, son profil plaît beaucoup à Pablo Longoria. Le président marseillais avait déjà tenté une approche concrète lors du dernier mercato hivernal avec une offre de 10 M€ pour le recruter, sans succès. Sassuolo avait décliné l’offre marseillaise.

Reste à savoir si le club italien est désormais plus prompt à libérer cet été son buteur, convoqué dans la liste de l’Italie pour disputer l’Euro 2021. Quoi qu’il en soit, la concurrence sera rude pour l’OM dans ce dossier. L’Inter Milan, l'AC Milan, le RB Leipzig et Francfort seraient également intéressés par Giacomo Raspadori.