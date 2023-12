À l’occasion de la 16e journée de Ligue 1, l’OGC Nice a chuté sur le terrain du Havre AC l'OGC Nice (3-1) ce samedi après-midi. Une lourde défaite qui profite au PSG.

L’OGC Nice se fait surprendre par Le Havre

L’OGC Nice a concédé sa deuxième défaite en trois matchs de Ligue 1 après avoir été surpris ce samedi après-midi par une équipe entreprenante du Havre AC, dans le cadre de la seizième journée. Privé de Sofiane Diop, Khéphren Thuram, Badredine Bouanani et Terem Moffi, l’entraîneur de l’OGC Nice, Francesco Farioli, n’a pas trouvé la solution pour éviter le piège du promu havrais. Grâce à un doublé d’Emmanuel Sabbi (4e, 34e) et un penalty de Mohamed Bayo (50e), les garçons de Luka Elsner ont pris le dessus sur les Aiglons, malgré la réduction du score par Tom Louchet dans le temps additionnel.

Toujours deuxième au classement derrière le Paris SG, l’OGCN a raté une énorme occasion de creuser l’écart avec l’AS Monaco, qui s’est inclinée face à l’OL (0-1) vendredi soir, à Louis II. Pour le promu, ce succès lui permet de monter dans la première partie de tableau. Quant à l’OGC Nice, il laisse filer le PSG qui est assuré de terminer champion d'automne à la trêve. Mais à Nice, les têtes sont déjà tournées vers le futur.

Jérémie Boga veut rapidement oublier le match à Havre

Au coup de sifflet final de l’arbitre, l’attaquant de l’OGC Nice Jérémie Boga s’est arrêté en zone mixte. Frustré et déçu après la performance de son équipe, l’international ivoirien de 26 ans veut rapidement oublier cette défaite face au Havre et se projette déjà sur le choc contre le RC Lens, mercredi prochain. « On est complètement passé à côté de notre match, que ce soit offensivement et défensivement. On n’a pas été bon sur les premiers et les seconds ballons, ils ont été plus agressifs que nous (…) On regarde déjà vers Lens (...) C’est un match à oublier, il faut en retenir les leçons », a confié Jérémie Boga au micro de Prime Vidèo.