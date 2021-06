PSG Mercato : Pochettino inflexible, Zidane se rapproche !

Publié par JEAN-LUC D le 07 juin 2021 à 11:00

Selon plusieurs sources locales et étrangères, Mauricio Pochettino n’est plus motivé pour continuer sur le banc du PSG. Une situation qui place de plus en plus Zinédine Zidane dans le viseur des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Pochettino pense toujours à Tottenham

Excédé par les problèmes internes avec le directeur sportif Leonardo, Mauricio Pochettino pourrait créer la surprise et claquer la porte du Paris Saint-Germain cet été. Surtout qu’en Angleterre, son ancien club, Tottenham, a mis un terme aux négociations avec Antonio Conte. À la recherche d’un nouvel entraîneur pour prendre la suite de José Mourinho, licencié en avril dernier, Daniel Levy aimerait rapatrier Pochettino. Le président des Spurs serait même disposé à verser une belle indemnité à son homologue Nasser Al-Khelaïfi pour récupérer son ancien coach.

Une perspective à laquelle songe de plus en plus l’entraîneur argentin et pour laquelle il est prêt à mettre prématurément fin à son contrat qui court jusqu’en 2022 avec une saison supplémentaire en option. Selon Le 10 Sport, le PSG ne veut pas le lâcher, mais Pochettino semble déterminé à partir cet été. Le Paris Saint-Germain pourrait alors se tourner vers un autre entraîneur et un seul nom revient avec récurrence du côté de la capitale : Zinédine Zidane.

Mercato PSG : Zidane bientôt à la place de Pochettino ?

Récemment, le magazine français Entreprendre a révélé que le Qatar discute déjà avec Zinédine Zidane dans la perspective d’un départ de Mauricio Pochettino. Si l’Argentin de 49 ans venait effectivement à quitter le navire parisien cet été, l’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait débarquer au Paris SG dans les semaines à venir.

D’ailleurs, Le 10 Sport explique que « l’entraîneur français semble être le seul candidat crédible si Mauricio Pochettino venait à vraiment quitter le PSG cet été, de par son palmarès bâti ces dernières années avec le Real Madrid et notamment en Ligue des Champions ». Si le nom de Massimiliano Allegri était cité comme le favori de Leonardo pour le poste, le retour du technicien italien à la Juventus de Turin a mis un terme à cette éventualité.

Zidane est donc désormais le grand favori pour succéder à Pochettino.