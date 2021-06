PSG Mercato : 60 M€, un transfert finalisé dans dix jours ?

Publié par Timothy le 07 juin 2021 à 12:30

Décidé à recruter lors du mercato estival, qui s'ouvre le 9 juin prochain, le PSG pourrait piocher en Italie. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la venue d'Achraf Hakimi pourrait intervenir d'ici une dizaine de jours.

Dans une interview accordée, ce lundi, au quotidien sportif L'Équipe, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, assure vouloir mettre la barre haute lors du prochain mercato, qui ouvre ses portes prochainement. "Ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été", affirme-t-il. Parmi les joueurs associés au PSG ces dernières semaines, Achraf Hakimi, défenseur marocain de l'Inter Milan, fait figure de cible pour le club de la capitale.

Le PSG formule une offre à 60 M€ pour Hakimi

Ce lundi, La Gazzetta dello Sport revient sur l'avenir du latéral droit de 22 ans. Selon le journal italien, le départ du Marocain devrait être officialisé dans dix jours et ce dernier pourrait prendre la direction du Paris Saint-Germain. Le club français est le seul prétendant à avoir formulé une offre pour Achraf Hakimi. Un montant de 60 M€, bonus compris. Néanmoins, l'Inter Milan espère recevoir un montant fixe de 70 M€ pour son joueur encore sous contrat jusqu'en 2025.

Autre club dans la course à Hakimi : Chelsea. Le club anglais pourrait tenter un coup de poker pour s'attacher les services du Marocain. Par ailleurs, l'une des attentes de l'Inter Milan est sans nul doute de recevoir une proposition de Chelsea pour son joueur, pour faire monter les enchères et ainsi forcer le PSG à s'aligner sur le montant demandé. Le cas échéant, Hakimi pourrait filer à l'anglaise.

PSG Mercato : un autre dossier italien en cours

En fin de contrat avec l'AC Milan, qui a recruté Mike Maignan au LOSC, Gianluigi Donnarumma sera bientôt libre. À ce propos, le PSG est cité par La Gazzetta dello Sport comme un prétendant pour le récupérer, malgré la récente prolongation de Keylor Navas. Le club de la capitale préparerait ainsi la succession de son portier actuel. L'AC Milan propose un contrat de cinq ans assorti d'un salaire de 8 millions d'euros pour conserver Gianluigi Donnarumma. Mino Raiola, son agent, réclame de son côté entre 10 et 12 millions d'euros.