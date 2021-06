OM Mercato : 10 M€, ça s’accélère pour le successeur de Thauvin

Publié par Timothée Jean le 08 juin 2021 à 00:54

Suite au départ de Florian Thauvin chez les Tigres, l’ OM s’active pour trouver son successeur. Le club olympien a entamé les grandes manœuvres pour faire venir un nouvel ailier.

OM Mercato : Le successeur de Thauvin déniché en Turquie ?

C’est désormais officiel, Florian Thauvin évoluera chez les Tigres de Monterrey la saison prochaine et le président de l’ OM, Pablo Longoria, planche sur sa succession. Jérémie Boga était annoncé avec insistance comme le digne successeur de Thauvin à l’OM. Natif de Marseille, l’attaquant ivoirien verrait d’un bon œil l’intérêt de l’OM à son égard, mais les exigences financières de son club, Sassuolo, calment les ardeurs marseillaises.

Le prix de Jérémie Boga est estimé à plus de 20 M€, selon la presse italienne. On imagine mal le président de de la formation phocéenne débourser un tel montant pour son transfert. Face à ces exigences financières élevées, Pablo Longoria se tourne vers des cibles moins onéreuses. Et le président marseillais pourrait finalement trouver son bonheur du côté de la Turquie. D’après les informations d’Aspor, l’ailier de Galatasaray, Kerem Aktürkoglu, a tapé dans l’œil de Pablo Longoria.

OM Mercato : Une offre de 10 M€ pour Kerem Aktürkoglu ?

Recruté en provenance d’Erzincanspor, le Turc de 22 ans a marqué les esprits en SüperLig avec 6 buts et 3 passes décisives sous le maillot de Galatasaray cette saison. Des performances qui ont retenu l’attention de Pablo Longoria, qui cherche désormais à le faire venir à Marseille ce mercato estival. Le média turc révèle qu’un rendez-vous est déjà prévu entre le président de l’OM et les agents de Kerem Aktürkoglu en vue de son transfert.

L’Olympique de Marseille voudrait réaliser un joli coup au marché des transferts pour compenser le départ de son meilleur buteur Florian Thauvin. Le média Fotomaç annonce ainsi que l’OM compte sécuriser le milieu de terrain et aurait déjà formulé une première offre aux Stambouliotes. Un montant de 10 M€, bonus inclus, est évoqué. Reste à savoir si cette proposition sera suffisante pour recruter Kerem Aktürkoglu. L’OM explore en parallèle d’autres pistes offensives.