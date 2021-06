ASSE : Les supporters désignent le meilleur joueur des Verts

Publié par ALEXIS le 08 juin 2021 à 20:00

C’est fait, le meilleur joueur de l’ ASSE lors de la saison 2020-2021 est connu. Il s’agit sans surprise de Mahdi Camara. Il a recueilli 45,4 % des suffrages exprimés par les supporters votants.

ASSE : Mahdi Camara succède à Denis Bouanga

C’est bien Mahdi Camara le meilleur joueur de l’ ASSE cette saison (2020-2021). Il succède à Denis Bouanga élu à l’issue de l’exercice (2019-2020) tronqué. Le solide milieu de terrain a devancé le capitaine Mathieu Debuchy (14,7 %) et le virevoltant milieu de terrain Yvan Neyou (14,5 %) sur le podium. Les supporters de l’ AS Saint-Étienne ont été 33 451 à voter sur le site officiel du club ligérien, jusqu'à lundi.

« Cette distinction récompense les qualités du joueur, mais aussi sa progression, sa régularité et un état d’esprit jamais pris en défaut », a indiqué Sainté. « L’infatigable récupérateur, formé au club, a indiscutablement pris une nouvelle dimension depuis un an. Pour sa première saison complète en Ligue 1 Uber Eats, le Martégal de 23 ans s’est imposé comme une pièce maîtresse de l’entrejeu stéphanoise sous la houlette de Claude Puel », a commenté l’ ASSE.

Joueur le plus utilisé par Puel cette saison

Mahdi Camara est le joueur le plus utilisé par le coach Claude Puel cette saison. Il a disputé 37 matchs sur les 38 du championnat et a été titulaire autant de fois. Il a cumulé 3 285 minutes de jeu, pour 3 buts marqués et 2 passes décisives offertes. En Ligue 1, le n°8 stéphanois est également le milieu de terrain le plus utilisé et le 5e joueur qui a joué le plus, tous postes confondus. Mahdi Camara a été formé à l' ASSE entre 2014 et 2018. Il a signé son premier contrat professionnel le 15 mars 2018 et a disputé son premier match avec les pros en Ligue 1 contre l'EA Guingamp (2-1) le 11 août 2018. Il totalise 61 matchs sous le maillot des Verts, dont 50 en L1.