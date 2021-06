OM Mercato : Marseille ou Barça ? Mahrez a fait son choix !

Publié par Timothée Jean le 09 juin 2021 à 08:50

Déjà lié par le passé à l’ OM, Riyad Mahrez est également annoncé dans le collimateur du FC Barcelone. L’attaquant de Manchester City a cependant une idée bien précise pour sa future destination.

OM Mercato : Barça, Man City, Mahrez a tranché

Riyad Mahrez sort d’une saison exceptionnelle sous le maillot de Manchester City. Ses performances sur l’exercice qui vient d’être clôturé ont impressionné jusqu’en Espagne. Si le FC Barcelone rêve de l’avoir au sein de son effectif cet été, l’international algérien n’a jamais caché son admiration pour l’Olympique de Marseille.

Le milieu offensif reste un fan de l’OM depuis son jeune âge. Il était d’ailleurs à deux doigts de défendre les couleurs de l’Olympique Marseille il y a quelques années. Durant le mercato 2014-2015, Leicester City l’avait proposé à l’OM, mais les dirigeants marseillais avaient décliné la proposition. Un rendez-vous manqué qui donne encore des regrets aux supporters phocéens. Et si les Marseillais espéraient encore l’arrivée du joueur de 30 ans au Stade vélodrome ? Riyad Marhez a tenu à mettre fin à ces spéculations. Courtisé par le Barça, l’attaquant algérien a un autre projet pour son avenir.

OM Mercato : Riyad Mahrez et Manchester City

Alors que le FC Barcelone ferait tout son possible pour le recruter, Riyad Mahrez n’a pas l’intention de bouger. Le champion d’Afrique veut poursuivre sa carrière en Premier League et la terminer si possible chez les Cityzens. « Les gens ont parlé de moi terminant ma carrière avec Marseille, mais ce n'est pas une chose à laquelle je pense. Je veux terminer ma carrière en Angleterre, avec City. Je ne me vois pas à Marseille », a-t-il confié au micro de DZ Sport, dans des propos rapportés par The Daily Mail.

L’Olympique de Marseille peut donc faire une croix sur ce rêve. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Manchester City, Riyad Mahrez se plait en Premier League sous les ordres de Pep Guardiola.