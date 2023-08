Courtisé par le PSG cet été, un milieu offensif de Liga est bien parti pour rejoindre Al-Ahli. Soit le club de Riyad Mahrez, l'international algérien.

Mercato : Gabri Veiga, signature imminente à Al-Ahli

L'Arabie saoudite assomme encore l'Europe avec un nouveau coup. Alors qu'il était très courtisé par le Paris-Saint-Germain, Gabri Veiga devrait prendre la direction d'Al-Ahli. Le club de la capitale n'a jamais ouvertement annoncé l'abandon de cette piste, mais ne semblait plus sur le coup depuis le mois de juillet. La présence de Luis Campos au sein de la direction francilienne devait pourtant être un gros avantage, puisque celui-ci est conseiller sportif au Celta Vigo. Mais le joueur n'a peut-être pas été emballé par le projet.

D'après le journaliste Fabrizio Romano, Gabri Veiga a fait un autre choix : celui de rejoindre l'Arabie saoudite, et plus précisément Al-Ahli. Le club est désormais bien connu en Europe pour avoir enrôlé plusieurs stars du ballon rond. On compte dans la liste Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Franck Kessié, Allan Saint-Maximin et Édouard Mendy. Le départ devrait être imminent puisqu'un accord aurait été conclu. Le milieu de terrain offensif, âgé de 21 ans, a accepté en partie de rejoindre Al-Ahli grâce à l'entraîneur du club, Matthias Jaissle. L'offre a été également validée par les dirigeants du Celta. Tous les signaux sont au vert.

Le PSG est passé à côté d'un profil atypique

Si Gabri Veiga ne figure pas dans la liste des grandes stars du football mondial, il a énormément de potentiel. Le milieu s'est révélé la saison dernière, avec un bilan de 11 buts et 4 passes décisives en 36 matchs de Liga. Des performances qui ont notamment permis au Celta Vigo de se maintenir au sein de l'élite espagnole. Mais au-delà de cette prouesse, c'est surtout son profil qui sera regretté par Nasser al-Khélaïfi. Le président du PSG aurait pu s'offrir, avec lui, un joueur capable d'évoluer en attaque mais aussi en défense. En effet, Gabri Veiga peut jouer milieu offensif mais aussi relayeur. Lors du dernier exercice, il a prouvé que ce n'étaient pas que des rumeurs.

Aux côtés de Luis Enrique, Nasser al-Khélaïfi a misé sur d'autres recrues pour mener à bien le projet parisien. Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Kang-in Lee et Ousmane Dembélé ont renforcé l'attaque du club de la capitale. Dans l'entrejeu, c'est Manuel Ugarte qui a été choisi en ce début de saison. L'ancien joueur du Sporting CP est particulièrement convaincant pour le moment, avec deux titularisations consécutives au poste de milieu défensif. Reste à savoir si l'équipe saura monter en puissance au fil de la saison. Malgré le contenu affiché, le PSG ne compte que 2 points après 2 journées de Ligue 1.