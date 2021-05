Manchester City : Pep Guardiola annonce déjà la couleur au PSG

Publié par JEAN-LUC D le 03 mai 2021 à 13:35

Pep Guardiola et Manchester City accueillent le PSG mardi soir pour le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions. À la veille de ce match, l’entraîneur du club anglais a annoncé la couleur pour le choc contre la bande à Neymar.

Guardiola vise une « performance pratiquement parfaite » face au PSG

Vainqueurs 2 buts à 1 au match aller sur la pelouse du Parc des Princes, mercredi dernier, Pep Guardiola et Manchester City partent avec les faveurs des pronostics pour la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, mardi soir à l’Etihad Stadium. Conscient que les hommes de l' entraîneur Mauricio Pochettino vont tout mettre en oeuvre pour tenter de renverser la situation, l’entraîneur du club anglais sonne la mobilisation et la concentration.

« Nous sommes à une étape d’un nouveau titre de champion. Cela ferait trois fois en quatre ans dans ce pays, quelque chose de plus que remarquable. Et nous allons jouer une demi-finale de Ligue des champions afin d’atteindre la finale pour la première fois pour ce club. Pour y parvenir, nous devons faire notre travail », a déclaré le coach espagnol sur le site officiel de Manchester City.

Pep Guardiola est confiant pour la victoire face au PSG

Si Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et les autres attaquants du PSG n’ont pas particulièrement été décisifs lors du match aller, l’ancien entraîneur du Barça sait que l’armada offensive des Rouge et Bleu peut frapper et faire mal à tout moment. Guardiola exhorte donc ses joueurs à réaliser une performance pratiquement parfaite.

« Mardi, nous devons réaliser la performance pratiquement parfaite. Nous jouons l’équipe avec peut-être en ce moment les attaquants les plus talentueux… et pas juste un ou deux. Ils peuvent gagner le match en une seule action. Nous devons jouer en équipe avec une mentalité incroyable pour jouer pour gagner le match », poursuit Guardiola.

Côté stratégie de jeu, l’ancien milieu de terrain défensif donne la consigne pour le choc contre les Parisiens : « Nous devons être plus agressifs avec et sans le ballon et gagner le match. C’est pourquoi l’engagement de tous est indispensable. On va essayer d’aligner le meilleur onze pour faire un bon match. »

Pour rappel, Kylian Mbappé fait partie du groupe du PSG pour cette rencontre. Suspendu après son carton rouge de l’aller, Idrissa Gueye fait également partie des 24 joueurs retenus par Pochettino pour le voyage de Manchester.