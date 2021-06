PSG Mercato : Stade Rennais, la signature de Camavinga fixée

Publié par JEAN-LUC D le 09 juin 2021 à 14:30

À un an de la fin de la fin de son contrat, Eduardo Camavinga veut quitter le Stade Rennais pour poursuivre sa progression au PSG avant d’envisager une carrière à l’étranger. Alors que le mercato estival vient officiellement d'ouvrir ses portes, le club breton veut régler ce dossier rapidement.

Mercato PSG : Nicolas Holveck prêt à laisser filer Camavinga

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Eduardo Camavinga n’a toujours pas donné suite à la direction du Stade Rennais concernant la proposition de prolongation de contrat qui lui a été transmise. Présent en conférence de presse il y a quelques semaines, Nicolas Holveck a ouvertement prévenu que si le milieu de terrain de 18 ans ne renouvelle pas son engagement, alors un départ sera clairement envisagé. « Avec Eduardo, la situation est toujours la même. Je connais Jonathan Barnett (son représentant) depuis un certain temps, on a des appels tous les 15 jours à peu près, donc maintenant que le Championnat est terminé, on va s'asseoir avec Eduardo, avec Jonathan Barnett, voir ce qu'on peut faire », a déclaré le président du SRFC.

Avant d’ajouter : « Si Eduardo peut faire une saison de plus à Rennes, on ne va pas s'en priver. S'il ne prolonge pas, il faudra envisager une solution de départ, c'est évident. » Et aux dernières nouvelles, le club rennais ne veut plus traîner encore longtemps sur ce dossier. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore du Real Madrid, le jeune international français va devoir se décider assez rapidement. Une date butoir est d’ailleurs fixée dans ce sens.

Un timing fixé pour la décision de Camavinga

Selon les révélations du quotidien sportif L’Équipe, si EduardoCamavinga ne signe pas un nouveau contrat à Rennes avant la reprise le 28 juin, il va être placé sur le marché pour éviter de le voir s’engager librement avec un autre club dans six mois. « On souhaite que ce soit clarifié avant », a indiqué le président rennais, selon le journal sportif. Cité comme le grand favori pour accueillir le natif de Miconje, le Paris Saint-Germain pourrait donc prochainement lancer son offensive avec une offre concrète. D’après le quotidien Le Parisien, le Stade Rennais attend une offre comprise entre 40 et 50 millions d’euros pour laisser filer Camavinga. Affaire à suivre…