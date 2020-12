Stade Rennais : Nicolas Holveck vit « un mauvais rêve »

Publié le 31 décembre 2020 à 17:40

Au Stade Rennais, la situation catastrophique imposée au monde du football par la Covid-19 provoque des inquiétudes. Nicolas Holveck, le président du SRFC, vit cette période comme un véritable « mauvais rêve.»

Nicolas Holveck dubitatif face aux mesures

Le monde du football ne vit pas bien cette période de Covid-19 du fait des nombreuses restrictions qu’elle lui impose. Le Stade Rennais ne vit pas mieux ces grands changements intervenus dans le fonctionnement du football. Entre les interdictions de spectateurs dans les stades et les tests à répétition imposés aux différents acteurs du foot, le pessimisme commence à gagner du terrain, y compris dans l’esprit des plus grands responsables du club. Les pertes records de revenus du SRFC sont la conséquence directe des restrictions imposées par les autorités sanitaires. Au Stade Rennais, Nicolas Holveck estime que cet ensemble fait de 2020 une « une année catastrophique ».

Le président du Stade Rennais inquiet

Dans son intervention dans les colonnes de France Football, le président du Stade Rennais a déclaré : « J'ai l'impression de vivre un mauvais rêve et que ça ne s'arrête jamais. C'est peut-être hors de propos, mais j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre l'ampleur des mesures prises au regard des conséquences... On est en train de sacrifier une génération. » Le président du SRFC ne valide pas les mesures imposées pour empêcher la propagation de la maladie. Il s’est dit « préoccupé » par la situation avant de s’interroger : « Est-ce que le remède n'est pas pire que le mal ? » Poursuivant son propos, le dirigeant du Stade Rennais confie : « Ce qui m'a marqué, c'est la durée du problème. On n'en voit pas le terme ! On reconfine partout. Ce qui est terrible…» La Ligue 1 ne voit en effet toujours pas le bout du tunnel mais l'inquiétude du président des Rouge et Noir va bien au-delà du monde du football..













Par Gary SLM