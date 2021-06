Stade Brestois Mercato : Honorat prêt à quitter le SB29

Publié par ALEXIS le 10 juin 2021 à 20:03

Franck Honorat a bouclé une saison pleine avec le Stade Brestois. Désormais très ambitieux, il cherche à quitter le club breton après seulement un an pour un club de haut niveau.

Stade Brestois : Honorat « laisse la porte ouverte »

Transférer de l’ AS Saint-Étienne, Franck Honorat n’a pas l’intention de faire de vieux os au Stade Brestois. Il a envoyé un message clair sur son avenir dans le Finistère. Il se dit attentif à toutes les offres qui vont lui parvenir. « Je ne ferme la porte à personne. En arrivant ici (au SB29), on s'était dit avec Greg Lorenzi (directeur sportif) que Brest était un tremplin », a-t-il confié à L’Équipe.

« J’ai toujours eu des objectifs élevés. Alors, s'il y a quelque chose de plus haut à aller chercher, un beau projet qui me permettra de progresser, je n'hésiterai pas. Je laisse la porte ouverte », a justifié l’attaquant du Stade Brestois. Le joueur de 25 ans a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives en 36 matchs de Ligue 1 disputés, sur les 38e journées.

SB29 : Le parcours de Franck Honorat

Franck Honorat a été formé à l’OGC Nice (2011-2013) où il a fait ses débuts au dans le monde du foot professionnel. Il a joué trois saisons en Ligue 1 (2013-2017) avant de rejoindre libre de tout contrat le Clermont Foot (2017-2018) en Ligue 2. Il a ensuite signé à l’ASSE pour 2 M€ en juillet 2018 avant d'être prêté au club breton dans la foulée de sa signature.

Revenu à l’ASSE l’été 2020, le natif de Toulon y a passé une seule saison et a été transféré au SB29 pour un montant de 5 millions d'euros. Il est sous contrat avec La Team Pirate jusqu’en 2025 et sa valeur sur le marché des transferts est de 7 M€. Pour lui, une offre venant d'un club d'un niveau supérieur à son actuel club déboucherait sur un changement de club.