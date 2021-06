PSG Mercato : Officiel, Paris annonce le départ de son coach

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2021 à 22:30

L’affaire était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines déjà, c’est désormais officiel. Le PSG vient de se séparer de son entraîneur.

Olivier Echouafni quitte l’équipe féminine du PSG !

C’est une grosse surprise pour beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain. Mais le principal concerné avait un peu annoncé la couleur lui-même devant les journalistes. « Quand vous gagnez un titre, on ne peut pas parler de fin de cycle. Bien au contraire. Quand on a mis en place la construction d’un groupe, il faut être capable de continuer à surfer dessus. Les fondations sont très bonnes. Pour l’instant, on est en train de discuter. Rien n’est acté. Si c’est pour perdre toutes ses meilleures joueuses et ne pas avoir les moyens d’aller chercher une Ligue des Champions, ce sera compliqué. Les objectifs peuvent être élevés, mais si vous n’avez pas tous ces éléments-là, ça paraît difficile. »

Après avoir offert au PSG son premier sacre en D1 féminine, Olivier Echouafni, en fin de contrat, quitte ses fonctions d’entraîneur principal, faute d’avoir trouvé un accord avec les dirigeants pour signer un nouveau bail. Le Paris SG a rendu hommage à son désormais ex-entraîneur dans un communiqué publié sur son site officiel.

Communiqué du PSG pour Olivier Echouafni

« Arrivé au Paris Saint-Germain en juin 2018, Olivier Echouafni aura effectué 92 matches sur le banc des Rouge et Bleu. Au cours de ces trois saisons, l’entraîneur parisien et son staff technique accéderont à une finale de Coupe de France, deux demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League et remporteront le Championnat de France 2021. Un titre historique qui marquera le club de la capitale. Le Paris Saint-Germain souhaite remercier chaleureusement Olivier pour la qualité de son travail à la tête de la Section Féminine et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière d’entraîneur », a écrit le club parisien.

Le président Nasser Al-Khelaïfi a, lui aussi, tenu à remercier le coach français pour son travail avec l’équipe féminine du PSG. « Je tiens à remercier Olivier Echouafni pour son implication et son travail ces trois dernières saisons. Il a permis au club de décrocher son premier titre de Champion de France au terme d’une saison très disputée, qui marquait le 50e anniversaire de la section féminine du club. Je lui souhaite le meilleur pour le futur », a réagi Al-Khelaïfi.