Stade Rennais : Menace signalée pour une cible de Maurice

Publié par Ange A. le 11 juin 2021 à 07:00

Suite au départ de Damien Da Silva à Lyon, le Stade Rennais doit se trouver un nouveau défenseur central. Alors qu’un joueur du RC Lens est érigé en priorité, la cellule de recrutement devrait rester sur ses gardes concernant un plan B.

Le Stade Rennais en quête du successeur de Da Silva

Le Stade Rennais a perdu un cadre en la personne de Damien Da Silva cet été. En fin de contrat, le désormais ancien capitaine du SRFC a choisi de poursuivre sa carrière à l’Olympique Lyonnais. Du côté de la direction de Rennes, Florian Maurice s’active pour recruter un nouveau défenseur central. Si les noms des expérimentés Nicolas N’Koulou et Romain Saïs sont évoqués, le dirigeant rennais vise de jeunes profils. Le Lensois Loïc Badé est présenté comme la priorité à ce poste. Le défenseur central des Sang et Or vient de réaliser une première saison solide dans l’élite avec le promu. De quoi taper dans l’œil du directeur sportif breton. La Voix du Nord révèle que le SRFC a déjà formulé une offre à hauteur de 13 millions d’euros pour le défenseur de 21 ans. Intéressé par l’ancien havrais, Rennes dispose de quelques alternatives en cas d’échec dans les négociations avec le club artésien.

Le SRFC menacé sur une piste en Belgique

Le Stade Rennais suit notamment John Lucumi. Âgé de 22 ans, le défenseur central évolue actuellement à Genk. Il ne lui reste plus qu’une seule année de contrat avec la formation belge. Laquelle pourrait le vendre cet été à défaut de le libérer en tant qu’agent libre dans 12 mois. Alors qu’un échec n’est pas à exclure dans le dossier Badé, Rennes devrait également garder un œil sur son plan B. Au vu de sa situation contractuelle, le défenseur de Genk est suivi par deux clubs qui joueront la Ligue des champions la saison prochaine. Le FC Séville et l’Atalanta Bergame sont intéressés par le Colombien comme l’assure Estadio Deportivo. Le média andalou révèle même que Lucumi est la priorité de Monchi, le directeur sportif sévillan, en cas de départ de Jules Koundé de Séville cet été.